INSS precisa de concurso para zerar fila? VEJA O QUE DISSE O PRESIDENTE LULA

Na última terça-feira, 11 de julho, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentou sobre a fila de espera do INSS. Além disso, ele também mencionou sobre a necessidade de contratação de novos servidores ao Instituto Nacional do Seguro Social.

O tema fez parte do programa Conversa com o Presidente, com o jornalista Marcos Uchoa.

Segundo Lula, então, já existe uma reunião agendada para tratar sobre o tema nesta semana. Assim, participarão os líderes dos Ministério da Previdência Social, Carlos Lupi, e da Fazenda, Fernando Haddad.

Veja também: INSS tem 1,7 milhões em fila de espera

“Essa semana eu vou ter uma reunião com o ministro da Previdência Social e com o ministro da Fazenda, para discutir duas coisas. Primeiro, eu quero saber se a fila é porque não tem dinheiro para pagar os aposentados, a segunda é se é por falta de funcionário. Nós já provamos uma vez que nós podemos zerar a fila. Se é falta de funcionário, a gente tem que contratar, se for falta de competência, a gente tem que trocar quem não tem competência”, pontuou o presidente.

Presidente do INSS também falou sobre concurso

No decorrer da última semana, o novo presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, e o ministro Carlos Lupi falaram sobre a intenção da convocação dos excedentes aprovados no último processo seletivo do órgão.

De acordo com Stefanutto, portanto, o pedido para a nomeação dos candidatos e que o INSS vem aguardando uma resposta do Governo Federal. A expectativa é de que sejam 250 convocações.



Você também pode gostar:

O Ministério da Gestão e Inovação é pasta responsável por analisar e liberar editais federais. Desse modo, se esta autorizar a convocação dos candidatos, a quantidade solicitada à gestão federal diminuirá para 1.894 vagas.

“Mais do que processos, o INSS lida com vidas. Hoje temos pouco mais de 18 mil servidores empenhados em atender cada uma dessas vidas. E estamos muito felizes em receber mais servidores na equipe que tenham esse mesmo objetivo, essa mesma essência”, destacou o presidente do INSS.

Recentemente, o atual presidente do Brasil desferiu duras críticas ao ineficiente trabalho do INSS no que diz respeito ao gerenciamento do grande número de pessoas na fila de espera. Isto é, quando ficam aguardando que o órgão faça a concessão de benefícios, como aposentadorias, seguros e auxílios.

“Tenho uma reunião nesta semana para discutir qual é o problema que está acontecendo, que as filas têm por volta de 1,9 milhão de pessoas. Não há nenhuma explicação, a não ser: ‘Ah!, não posso aposentar porque não tenho dinheiro para pagar’”, destacou Lula.

Aprovados no último concurso do órgão foram convocados

Até o último mês, 664 candidatos aprovados no último certame do órgão já se encontravam com seus exames admissionais realizados ou agendados.

“Temos quase a integralidade dos exames agendados ou já feitos, faltando uma pequena minoria que talvez não tenha apresentado os documentos. Há uma expectativa de que não tenhamos nenhuma dificuldade e que dentro do prazo legal os novos mil servidores ingressem nos quadros do INSS”, disse o ex-presidente do INSS, Glauco Wamburg, em entrevista concedida ao jornal Extra.

Assim, segundo o INSS, os candidatos devem apresentar ou agendar seus exames na Gerência Executiva onde o candidato se apresentou.

Veja também: Ibama tem concurso confirmado por ministra

Dessa forma, a necessidade de suprir cargos vagos vem diminuindo.

Concurso para peritos deve ocorrer em breve

O INSS vem trabalhando para conseguir abrir um novo edital para a contratação para a carreira de perito. Isto é, com o objetivo de tentar resolver o problema da fila de espera do órgão.

Nesse sentido, espera-se a liberação do Governo Federal no decorrer do segundo semestre deste ano de 2023.

Em entrevista recente, Adroaldo da Cunha Portal, secretário de Regime Geral da Previdência Social, falou sobre o assunto. De acordo com ele, então, o órgão vem se movimentando para disponibilizar a oferta de 1,7 mil vagas para o posto de perito.

O cargo exige formação superior em Medicina e conta com uma remuneração inicial de R$ 14.714,67. Além disso, há o acréscimo do auxílio alimentação de R$ 658 e Gratificação de Desempenho de Atividade de Perícia Médica Previdenciária.

O último processo seletivo do cargo ocorreu no ano de 2011, tendo como banca organizadora da Fundação Carlos Chagas (FCC). Assim, esta ficou responsável pelo processo de inscrição, aplicação das etapas avaliativas e divulgação do resultado final do concurso.

Na época, todos os candidatos que participaram do processo seletivo foram submetidos a exames objetivos e discursivos.

A etapa objetiva contou com a presença de 80 questões, sendo 30 de conhecimentos gerais, abordando as disciplinas de Língua Portuguesa, Ética no Serviço Público, Noções de Direito Constitucional e Administrativo, e outras 50 questões sobre conhecimentos específicos relacionados a função.

Novo presidente do INSS é empossado

O novo presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, foi empossado durante a última semana durante um período em que o órgão passa por grande pressão após as duras críticas de Lula sobre a grande fila de espera do instituto.

Procurador federal, Stefanutto, substituiu Glauco Wamburg, exonerado após denúncias de gastos excessivos com passagens aéreas e diárias.

Durante a cerimônia de posse do novo presidente da autarquia, o ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, destacou que o novo presidente do órgão terá um papel essencial na promoção de maior transparência no órgão.

Então, Stefanutto agradeceu a nomeação e enalteceu o trabalho da Previdência ao atender 38 milhões de beneficiários e 52 milhões de contribuintes do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

“São centenas de bilhões pagos todos os anos, injetando na economia um orçamento maior, inclusive, que o do Fundo de Participação dos Municípios (FPM)”, pontuou.

Há alguns meses, o ministro Carlos Lupi destacou que sua gestão deverá contar com recursos extras para conseguir reduzir a fila de espera do INSS. Contudo, o ministro frisou que, até o fim do ano, o governo pretende implementar o prazo de 45 dias para análise das solicitações de aposentadorias e pensões.

Veja também: Bônus de produtividade do INSS vai voltar?

Desse modo, todas estas novas ações, em conjunto de um concurso público poderão influenciar na fila de espera do INSS. Isto é, visto que, com mais servidores, é possível atender a população com maior eficiência.