INSS tem 1,7 milhões em fila de espera

De acordo com o Portal da Transparência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a fila de espera do INSS tem mais de 1,7 milhão de cidadãos brasileiros. Isto é, são pessoas que aguardam pela análise do órgão sobre seus pedidos de benefício.

Assim, o Instituto confere se todos os documentos estão corretos e se o cidadão cumpre com os critérios necessários, por exemplo. Além disso, é possível que este processo inclua a realização de perícia médica, dentre outros.

Segundo os dados, então, são 1.197.750 pessoas em fase de análise administrativa, ou seja, quando toda a documentação necessário já foi encaminhada ao órgão. Portanto, agora, o órgão está em um momento de conferência destes documentos.

Ademais, outras 596.699 pessoas esperam a realização da perícia médica. Isso ocorre porque muitos benefícios se destinam a pessoas que estão enfermas ou que possuem alguma deficiência, por exemplo.

Veja também: Consignado do BPC voltou?

A criação do Portal de Transparência do INSS ocorre recentemente, sendo uma das primeiras ações do novo presidente da autarquia, Alessandro Stefanutto. Ele assumiu a função na última quarta-feira, 05 de julho.

INSS desenvolve projeto piloto

Com o objetivo de reduzir a fila de espera para a realização de novas perícias médicas, o órgão implementou um projeto piloto durante o mês de junho deste ano. Assim, a intenção é de reduzir o número de faltosos durante todo o processo.

De acordo com o INSS, uma a cada cinco pessoas que efetuam o agendamento da perícia médica acabam não comparecendo na data de realização do procedimento.

Através da ação, portanto, os atendentes que fazem parte do órgão entram em contato diariamente com 5 mil pessoas. Este contato seria uma semana antes da data da perícia, para lembrar os cidadãos de comparecerem nas unidades do instituto nas datas corretas.



Você também pode gostar:

A partir desta semana, então, começa a segunda fase do projeto, em que o órgão fará 25 mil ligações por dia.

Número insuficiente de peritos

Outro problema que o INSS vem enfrentando é a ausência de um número suficiente de peritos médicos. Em razão disso, a Medida Provisória possibilita que os profissionais possam receber por hora extra trabalhada.

Segundo a regulamentação atual, cada profissional pode realizar até 12 perícias por dia. Contudo, com a adoção da MP o número de atendimentos poderá aumentar.

A proposta já passou pela análise do Ministério da Previdência Social, do Ministério da Gestão e também do Ministério do Planejamento. Desse modo, para ter aprovação, o texto ainda necessita de passar pela Casa Civil e por fim, irá para a sanção presidencial.

Além disso, o Ministério da Previdência também vem trabalhando para efetuar a abertura de um novo edital para a contratação de novos peritos. Assim, a expectativa é de que novos profissionais sejam contratados até o fim do próximo ano.

Veja também: INSS convocará excedentes de concurso

A movimentação por novos concursos públicos no INSS também tem o objetivo de reduzir a fila de espera.

Novo presidente do INSS destaca avanços

Recentemente, o novo presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, e líder do Ministério da Previdência, Carlos Lupi, estiveram no encontro de gestores da Superintendência Sudeste II. Isto é, que abrange os estados de Minas Gerais e Espírito Santo.

Durante o encontro, discutiu-se temas como a valorização dos servidores do instituto, transparência na divulgação de dados e novos métodos de trabalho, por exemplo.

“Vamos ‘reinaugurar’ a instituição (INSS), de forma que ela seja um espaço democrático, e vamos valorizar a carreira dos nossos servidores. Todos terão espaço para falarem e serem ouvidos”, destacou Stefanutto.

O novo presidente da autarquia comentou sobre como será a sua gestão no comando da instituição. Além disso, debateu sobre quais serão os principais desafios.

Junto dele, o ministro Carlos Lupi também se manifestou, no que diz respeito às ações do governo federal frente ao órgão.

Ministro também falou sobre INSS

O ministro Carlos Lupi, por sua vez, comentou sobre novas formas de trabalho que serão implementadas ao INSS.

O líder do Ministério da Previdência comentou sobre os avanços conseguidos durante o primeiro semestre deste ano de 2023. Isto é, como a criação do cartão Meu INSS+, que fornece descontos em serviços e produtos e sobre a inauguração do Portal da Transparência Previdenciária, em que todos os cidadãos poderão realizar a consulta de como se encontra a fila de espera para a concessão de benefícios do órgão.

Lupi reiterou que, com a recriação do Ministério da Previdência Social e a recuperação do INSS que, segundo ele, acabou sendo impactado de forma negativa durante a última gestão, já fez com que os números sobre a produtividade aumentassem, chegando a 860 solicitações no mês de junho deste ano.

De acordo com o ministro, o processo de recuperação do maior órgão da América Latina proporciona a entrega de uma maior cidadania para a população brasileira. Lupi também debateu sobre novas medida que vêm sendo implementadas pelo Governo Federal no INSS.

“Com a convocação de servidores, a volta do bônus de produtividade, investimento em infraestrutura e aprimoramento contínuo da gestão, alcançamos um progresso no processamento das demandas, que cresceram em 2023. A meta é garantir o atendimento em até 45 dias até dezembro”, destacou o titular da pasta.

INSS espera chegar ao repasse de R$ 1 trilhão

Até o fim deste ano, o INSS espera alcançar a marca de R$ 1 trilhão repassados por meio de pagamentos.

“A expectativa é chegar ao fim de 2023 com uma folha de pagamentos de quase R$ 1 trilhão, a maior folha da América Latina. Precisamos evoluir na segurança da informação”, destacou o coordenador-geral de Pagamento de Benefícios, Jucimar Fonseca.

Atualmente, o INSS efetua o pagamento de cerca de R$ 92 bilhões por mês em auxílios, benefício e aposentadorias a aproximadamente 38 milhões de cidadãos brasileiros.

Em razão disso, o INSS vem trabalhando de forma ininterrupta para aumentar a segurança das informações e a proteção de dados dos beneficiários. Assim, um ponto citado por Jucimar foi a substituição da plataforma de realização de pagamento da folha de benefícios que, além de trazer maior agilidade de processamento, possui um número maior de recursos de segurança.

Veja também: Quais serão as datas de pagamento do Bolsa Família em julho?

Desse modo, será possível trazer uma maior eficiência e segurança no serviço do INSS.