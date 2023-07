Instagram de Ethan Slater torna-se privado em meio a suposto romance com Ariana Grande

EUNo mundo do showbiz, rumores e especulações estão sempre circulando e, desta vez, a estrela da Broadway Ethan Slater encontrou-se no centro de tudo. O ator, conhecido por seu talento em “Malvado”, fez uma grande jogada nas mídias sociais que só alimentou o fogo da fofoca.

Fãs de olhos de águia perceberam que Slater trocou o dele Instagram perfil para privado, acrescentando mais combustível aos relatos de que ele pode estar romanticamente envolvido com ninguém menos que a sensação do topo das paradas Ariana Grande. Os rumores atingiram o auge apenas alguns dias após a notícia da separação de Ariana de seu marido, dalton gomez.

Segundo informações privilegiadas, o suposto romance entre Slater e grande supostamente começou depois que os dois passaram por seus próprios rompimentos. Ariana e Dalton se separaram em janeiro, enquanto Slater revelou em seu Instagram em janeiro de 2023 que ele e sua esposa, lilly jay, deram as boas-vindas a um filho juntos. O casal estava casado desde 2018 e estava junto há uma década. Apesar da separação, as postagens de Slater dedicadas à esposa e aos novo bebê foram apreciados por Grande, deixando os fãs especulando sobre a linha do tempo dos eventos.

Fãs divididos como a dupla mais quente da Broadway permanece em silêncio sobre os rumores de romance

Nas redes sociais, os fãs tiveram reações mistas ao suposto romance. Alguns expressaram preocupação com a aparente sobreposição entre o relacionamento anterior de Slater e o rumores de caso com Grande. Outros defenderam as estrelas, lembrando a todos que devem respeitar sua privacidade e não tirar conclusões precipitadas com base nas atividades nas redes sociais.

A partir de agora, nem Slater nem Grande confirmaram ou negaram os rumores de romance, deixando os fãs aguardando ansiosamente qualquer palavra das próprias estrelas. Resta saber como a situação se desenrolará.

No mundo do show business, reviravoltas não são novidade, e isso rumores de romance entre Slater e Grande certamente se tornou o assunto da cidade. Com as duas estrelas definidas para assumir papéis importantes na adaptação cinematográfica de “Malvado“, parece que os holofotes continuarão a brilhar intensamente sobre eles. Por enquanto, porém, teremos que esperar para ver como esse intrigante conto de romance da Broadway se desenrola.