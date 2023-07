Inteligência Artificial para Whatsapp e Telegram chega ao país (Confira!) 

LuzIa é uma ferramenta de inteligência artificial (IA) regenerativa lançada no Brasil na última quarta-feira (19/07). A princípio, através da nova tecnologia, os usuários de aplicativos de mensagens como o Whatsapp e o Telegram poderão interagir com uma ferramenta parecida com o famoso ChatGPT, de uma forma gratuita.

Todavia, a LuzIA é uma ferramenta tecnológica de inteligência artificial que já está presente em mais de 40 países, com cerca de quatro milhões de usuários ativos em todo o mundo. Vale ressaltar que ela foi desenvolvida especialmente para aplicativos de mensagens, e tem recebido um grande apoio do Vale do Silício.

A ferramenta de inteligência artificial conversa com os usuários dos aplicativos de mensagens através de texto ou de áudio. Não é preciso realizar nenhum tipo de comando em específico. A LuzIA pode ser utilizada de diversas maneiras, no dia a dia, como por exemplo, dando dicas de culinária e de como cuidar de suas plantas.

Analogamente, a LuzIA está disponível para o português, e terá uma aplicação em plataformas como o Whatsapp e o Telegram. Os usuários não precisam se cadastrar e nem fazer um download para ter a nova tecnologia de inteligência artificial em suas mãos. Para utilizar o recurso é preciso apenas adicionar um novo contato.

LuzIA

Os usuários dos aplicativos de mensagens que desejarem ter uma interação com o novo chatbot, devem incluir o número (11) 97255-3036 à sua lista de contatos nas plataformas e em seu aparelho celular. A partir daí é possível conversar com a LuzIA de diversas maneiras, obtendo informações e respostas a várias perguntas.

De acordo com o criador e CEO da ferramenta LuzIa, Álvaro Higes, “Nós queremos levar o poder da inteligência artificial para todos, onde quer que estejam. Sabemos que o brasileiro ama tecnologia e o impacto transformador que ela tem em sua vida, e que o Whatsapp é uma ferramenta indispensável às pessoas por aqui”.

A princípio, a LuzIA apresenta a seus usuários vários recursos interessantes. Ela consegue realizar algumas tarefas como, por exemplo, transcrever áudios, traduzir textos e músicas rapidamente, em poucos segundos. O Chatbot de inteligência artificial também escreve mensagens e ajuda em casos de bloqueio criativo.

Podemos citar também algumas outras funcionalidades importantes aos usuários de aplicativos de mensagens, como a criação de imagens a partir de uma descrição feita através de textos. O chatbot também responde dúvidas sobre investimentos financeiros, combinações de pratos e bebidas, recomendação de livros e filmes, etc.

Tecnologia de ponta

De acordo com os responsáveis pelo desenvolvimento da inteligência artificial, a LuzIA possui um selo de verificação que tem como objetivo, garantir que dados e informações relativos a seus usuários, como nome e número de telefone sejam processados anonimamente. Portanto, irá se preservar a privacidade do usuário.

Em termos práticos, os usuários dos aplicativos de mensagens poderão conversar com a LuzIA como se fosse um contato comum da plataforma. Aliás, a resposta virá de um robô conectado ao ChatGPT. Em relação à transcrição de áudios, é necessário apenas enviar uma mensagem de voz para a ferramenta de inteligência artificial.



Higes afirma que a ferramenta auxilia na acessibilidade dos aplicativos de mensagens, facilita a comunicação entre os contatos das plataformas, principalmente para aquelas pessoas que possuam algum tipo de deficiência auditiva. Em síntese, é um recurso tecnológico bastante prático e simples.

Deve-se observar que o LuzIA é diferente do ChatGPT em alguns aspectos, como em sua criação de imagens. O usuário só precisa escrever “imagina” e a descrição que escolher para que a inteligência artificial crie a figura. No caso do Whatsapp, ele tem a vantagem de usar pacote de dados ilimitados oferecidos pelas operadoras.

Desenvolvimento da LuzIA

A LuzIa foi desenvolvida na Espanha e lançada aos usuários de aplicativos de mensagens em março deste ano. Os usuários podem adicionar um número local relacionado ao chatbot, ou ainda, acessar o seu site e tocar nos botões do Whatsapp ou Telegram, para começar uma conversa com a inteligência artificial.

Segundo Higes, é possível utilizar o novo robô em vários tipos de fornecedores. Os usuários poderão trocá-los, se aparecer no mercado uma solução mais vantajosa. Em conclusão,a LuzIA utiliza o ChatGPT-3.5, entende perguntas e apresenta respostas ágeis, seguras e confiáveis. Espera-se que seja um sucesso no Brasil.