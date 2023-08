Inteligência artificial pode eliminar vários empregos. Veja se o seu está na lista

Os avanços na inteligência artificial têm levantado preocupações sobre o impacto na empregabilidade. Isso porque esses sistemas podem realizar tarefas de forma mais rápida e eficiente do que os seres humanos. Para os trabalhadores se manterem relevantes e evitarem serem substituídos, é essencial adotar algumas estratégias.

André Goulart, engenheiro especializado em IA, destaca que a inteligência artificial é capaz de resolver diversos tipos de problemas com grande eficiência. Essa tecnologia proporciona velocidade, escalabilidade praticamente infinita e custos reduzidos, tornando-a uma ameaça potencial para certos empregos.

Como manter os empregos na era da inteligência artificial?

Para se manterem competitivas, as empresas precisarão contratar profissionais que possuam habilidades específicas. Por exemplo, há solucionadores de problemas e construtores de relacionamentos capazes de promover mudanças e agregar valor estratégico.

Investir no desenvolvimento e capacitação profissional é fundamental para os trabalhadores que desejam evitar a perda de emprego. O relatório Pulse of the Profession 2023, do PMI, destaca as habilidades consideradas mais importantes pelas empresas na América Latina, como:

Comunicação eficiente;

Resolução de problemas;

Liderança colaborativa;

Pensamento estratégico.

Essas habilidades são conhecidas como power skills, ou habilidades de poder. Elas envolvem comportamentos e abordagens para lidar com diversas situações do cotidiano, indo além do conhecimento teórico e técnico adquirido em instituições de ensino. Ao aprimorar essas habilidades, os trabalhadores podem se tornar mais resilientes e preparados para enfrentar os desafios impostos pelas mudanças tecnológicas e pela inteligência artificial.

O desenvolvimento dessas habilidades é imprescindível para alcançar o sucesso na trajetória profissional. Através de uma comunicação eficaz, é possível simplificar conceitos complexos para colegas de trabalho ou clientes, facilitando a compreensão e colaboração.

A liderança colaborativa desempenha um papel fundamental ao orientar e apoiar a equipe no crescimento profissional e direcionamento para atingir objetivos comuns. A resolução de problemas requer habilidade em elaborar soluções criativas e efetivas para enfrentar desafios no ambiente de trabalho.

O pensamento estratégico está alinhado à tomada de decisão adequada para alcançar as metas estabelecidas. Com a automação substituindo tarefas administrativas, o domínio dessas habilidades torna os profissionais de projetos ainda mais valorizados, visto que a inteligência artificial não consegue substituí-las facilmente.



Você também pode gostar:

Além disso, o conhecimento em linguagem básica de programação de dados é um recurso técnico relevante. Isso evita uma possível demissão em um cenário de constante evolução tecnológica.

Inteligência emocional

Paralelamente às competências técnicas, o desenvolvimento da inteligência emocional é destacado pela gestora como essencial. Compreender e controlar os próprios sentimentos, observar e analisar comportamentos, pensar antes de agir e respeitar limites são aspectos-chave para lidar de forma adequada com as emoções.

Ao combinar o aprimoramento de habilidades comportamentais e técnicas, os profissionais se tornam mais preparados para enfrentar os desafios do mercado de trabalho atual. Dessa forma, aumentam suas chances de sucesso e crescimento profissional.

O que não se deve fazer com a Inteligência Artificial

A utilização da inteligência artificial no cotidiano tem se popularizado cada vez mais. No entanto, é crucial que o usuário esteja vigilante em relação às ações realizadas nessas ferramentas.

Compartilhar dados com plataformas pouco conhecidas pode expor informações sensíveis. Além disso, é fundamental estar atento às respostas fornecidas por chatbots como o ChatGPT ou o Bard, a fim de evitar a disseminação de conteúdo falso.

Tendo isso em mente, compilamos uma lista com práticas que nunca devem ser realizadas com qualquer inteligência artificial. Confira e evite transtornos com isso.

Criar mensagens de golpe ou fake News;

Fornecer dados pessoais;

Acreditar fielmente no que for escrito;

Disseminar as informações sem antes checar a procedência;

Achar que a Inteligência Artificial não tem viés;

Fazer uma receita do IA e não olhar em um site de receitas convencional;

e não olhar em um site de receitas convencional; Deixar que a Inteligência Artificial faça o seu trabalho.