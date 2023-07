Inter Miami apresenta Messi em um comercial incrível

Nagora é oficial: Lionel Messi é um novo Inter Miami jogador e se juntará ao clube para a temporada de 2023.

Em um breve vídeo de 30 segundos, a equipe da Florida MLS anunciou a contratação de ‘La Pulga’, que passou nos exames médicos pela manhã.

“Sim, pessoal, nos vemos em Miami”, foram as breves palavras do argentino de 36 anos no DRV PNK Stadium.

Com isso, o argentino é oficialmente um Inter Miami jogador, então ele já se colocou sob as ordens de Tata Martino.

Messi será apresentado aos fãs da Flórida amanhã em um evento que você pode acompanhar com nossa cobertura aqui no MARCA.

Inter Miami x Cruz Azul: Quando é a estreia de Messi?

a fim de Messi assinar com Inter Miamio clube teve que liberar uma vaga de Jogador Designado, o que resultou em Rodolfo Pizarro sendo deixado ir.

Com a saída do mexicano, o clube da Flórida conseguiu finalizar Messiestá assinando. Eles vão tentar colocá-lo em campo na Copa das Ligas, onde abrirão a competição contra Cruz Azul.

Se Tata Martino quer, Messi poderia ser incluído na escalação para a partida, que está marcada para acontecer na próxima sexta-feira, 21 de julho, no DRV PNK Stadium, em Fort Lauderdale.

A partida da Copa das Ligas contará com duas equipes que estão passando por dificuldades no momento. Por um lado, Inter Miami ficou cinco jogos sem vencer e está em último lugar na Conferência Leste da MLS.

Por outro lado, Cruz Azul começou a Liga MX Apertura 2023 com três derrotas, o único clube sem vitória que fez soar o alarme em La Noria.