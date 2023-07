Inter Miami oficializa a chegada de Jordi Alba: a banda do FC Barcelona está de volta

Aneste ponto, Inter Miami já deixaram bem evidentes as suas intenções ao oficializar a chegada de Jordi Alba à equipa. A equipa da MLS conseguiu finalmente anunciar a chegada do lateral-esquerdo a uma equipa orientada por Gerardo ‘Tata’ Martino. Ele já tem Messi e Busquets sob seu comando e isso faz com que três ex-craques do Barcelona joguem pelo clube. A equipe de David Beckham agora tem o direito de se gabar de afirmar que tem três lendas do Bara em suas fileiras.

Messi: “Não tenho dúvidas de que vamos nos divertir”Marca English

Inter Miami quer continuar adicionando mais estrelas

Na madrugada desta quinta-feira, Martino foi questionado sobre a possibilidade de Andrés Iniesta vindo para o Inter Miami. Ele se recusou a fazer qualquer coisa além de elogios ao jogador do Vissel Kobe, mas os rumores de sua chegada estão ganhando força nos últimos dias. Além disso, há uma forte possibilidade de que o Inter Miami tente trazer Luis Suarez de volta junto com seus antigos companheiros de equipe também. Se esses dois negócios em potencial forem concretizados, o Inter Miami dará aos fãs da MLS um verdadeiro deleite. Há rumores de que Luis Suarez tem alguns problemas físicos, mas ele não perderia essa chance se a oportunidade se apresentasse.

Reunidos

Na época em que compartilhavam o mesmo elenco, essas cinco ex-estrelas do FC Barcelona conquistaram a tríplice coroa em 2015 com uma atuação espetacular de todos eles durante toda a temporada. Simplesmente imaginando Busquets, Iniesta, Alba, Suárez e Messi juntos novamente farão qualquer fã de Bara reviver essas memórias do passado. A MLS definitivamente não está pronta para o que acontecerá se esses cinco se juntarem novamente. Por falar nisso. Agora você pode assistir Messi jogando na MLS através da Apple.