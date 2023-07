Interface “menos poluída” para o WhatsApp no iPhone

Não é novidade que o WhatsApp está fazendo uma série de mudanças no layout do app, tanto para o sistema Android quanto para o iOS. Agora, os usuários de iPhone que participam do programa de testes do app podem experimentar uma nova interface na lista de bate-papo que apresenta um design menos poluído.

Conforme noticiado pelo WABetaInfo, site especializado em notícias sobre o mensageiro, a versão 23.14.1.75 do WhatsApp beta para iOS removeu dois pontos de entrada associados a listas de transmissão e novos grupos, com o objetivo de desobstruir a interface.

Em uma captura de tela disponibilizada pelo site, é perceptível que o ponto de entrada para acessar as listas de transmissão e criar novos grupos foi removido. Além disso, um grupo seleto de beta testers está experimentando um local alternativo para o ponto de entrada para criar novos grupos, posicionado acima da barra de pesquisa.

No entanto, isso pode ser um teste, então não está confirmado que será lançado para mais pessoas no futuro. Para os usuários que não veem o ponto de entrada “Novos grupos”, eles podem receber uma dica de ferramenta para informá-los sobre a capacidade de criar novos grupos em sua lista de contatos.

Para acessar o recurso de listas de transmissão, o usuário precisa navegar nas configurações do aplicativo, pois um novo atalho está disponível lá. Como alternativa, um ponto de entrada adicional também foi introduzido na lista de contatos, garantindo acesso conveniente a listas de transmissão de vários locais. Esses ajustes foram implementados com a intenção de melhorar a aparência geral e a usabilidade da lista de bate-papo, visando proporcionar uma melhor experiência do usuário.

Outras novidades no design do app

O WhatsApp vem testando uma série de novidades no visual do aplicativo para iPhone, que vão desde pequenas alterações na tela de bate-papo até uma mudança na forma em que aparecem os emojis. As novidades também foram divulgadas pelo site WABetaInfo, especializado no programa de testes do aplicativo.

Na atualização 23.11.0.76 do WhatsApp beta para iOS, por exemplo, a novidade é um novo ícone de chamada no cabeçalho de conversas em grupo. Se o recurso de chamadas em grupo estiver ativo na conta do usuário, o usuário poderá escolher entre fazer uma ligação por áudio ou uma videochamada.



Já na atualização 23.12.0.70 do WhatsApp beta para iOS, os desenvolvedores resolveram alterar o menu de emojis, figurinhas e GIFs, na intenção de deixar claro que agora eles funcionam como guias. Agora, o ícone para escolher um dos itens está centralizado no topo do teclado e, além disso, é possível arrastar esse menu para cima de modo que ocupe mais espaço na tela.

Outro ponto é que os botões de pesquisa e configuração de avatar foram redesenhados, juntamente com melhorias feitas na seção de avatar, aprimorando a categorização do pacote de avatar para os usuários.

Até menu de anexos mudou

Por fim, outra mudança no design do app está no menu de anexos de bate-papo redesenhado. Na atualização 23.12.0.71 do WhatsApp beta para iOS, os usuários podem experimentar uma maneira diferente de compartilhar mídia com seus chats e grupos, uma atualização que, na visão do WABetaInfo, era necessária para atualizar esse menu, que já estava com o visual ultrapassado.

Como mostra a captura de tela ao lado, o WhatsApp trabalhou para aprimorar o menu de anexos de bate-papo por meio de um redesenho para temas claros e escuros. O beta tester que abrir qualquer bate-papo e tocar no botão de anexo de mídia á vai notar de cara a diferença, já que, antes, o WhatsApp para iOS apresentava o menu de anexos de chat como uma lista vertical usando um controlador de alerta.

Considerando que o aplicativo continua evoluindo e há novas possibilidades para poder compartilhar diferentes tipos de arquivos multimídia no futuro, colocar todos esses atalhos em uma linha horizontal em vez de usar um controlador de alerta permitirá ao usuário economizar tempo ao selecionar o atalho apropriado, mantendo a visão clara e fácil de navegar.