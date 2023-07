Investimento de ‘pesadelo’ do Bored Ape NFT de Justin Bieber: perda de US$ 1,24 milhão

EUEra janeiro de 2022 e os tokens não fungíveis (NFTs) estavam na moda. Tanto assim, estrela pop Justin Bieber decidiu comprar um token ‘Bored Ape’ por $ 1,3 milhão de dólares. Avançando 18 meses, o valor do referido token agora é de $ 59.090.

A perda líquida de US$ 1,24 milhão é agora um dos maiores arrependimentos de Bieber. Um em uma longa fila para o cantor que entrou no centro das atenções com apenas 13 anos de idade.

Bieber foi uma das primeiras celebridades a investir em NFTs

Justin Bieber foi uma das primeiras celebridades de renome a comprar o que foi anunciado como uma evolução inovadora na propriedade de ativos digitais. O Macaco Entediado série foi vista como um estilo Warhol favorito, como possuir uma obra de arte digital de primeira linha. No entanto, o valor caiu acentuadamente e só continua a fazê-lo.

O destino de NFTs sofreu um declínio semelhante ao do mundo das criptomoedas. Embora o token Bored Ape de Bieber não tenha sido considerado particularmente raro (sua classificação de raridade era 9.810), a perda de valor parece estar ligada à queda de uma indústria que rapidamente cresceu e quebrou em questão de meses.

Justin Bieber revela diagnóstico chocante de paralisia facial para seus fãs através do Instagram

Outras celebridades da lista A que compraram a mania NFT (embora menos pesadamente) incluem: Cara DelevingneSnoop Dog, EminemEmily Ratajkowski, Kate Moss, Shawn Mendes, Tony HawkLindsay Lohan e Paris Hilton.

O que são NFTs do Bored Ape?

O Bored Ape Yacht Club se descreve como uma “coleção limitada de NFT, onde o próprio token funciona como sua associação a um clube do pântano para macacos”. O site, operado pela Yuga Labs LLC, incentiva os visitantes: “O clube está aberto! Curta conosco”.

“BAYC é uma coleção de 10.000 NFTs de Macaco Entediado-colecionáveis ​​digitais exclusivos que vivem na blockchain Ethereum”, explica o site oficial. Uma coleção que, sem dúvida, foi um investimento ruim para muitos.

Uma lista de toda a coleção NFT de Justin Bieber

Embora “Bored Ape #3001” tenha sido o pior investimento financeiro de Bieber, o cantor na verdade afundou $ 2 milhões em seis NFTs no total. Aqui estão eles: