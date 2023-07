Ipatinga (MG) abre processo seletivo para cargos de nível médio a superior

Ao todo, a Prefeitura de Ipatinga oferece 15 vagas para contratação imediata.

A Prefeitura do município de Ipatinga, no estado de Minas Gerais, está com inscrições abertas para processo seletivo que visa contratação de profissionais de nível médio/técnico e superior.

Vagas e salários Ipatinga – MG

Desse total, 12 são para cargos de nível médio ou técnico e três para carreiras de nível superior.

Confira a disponibilidade de vagas por cargo a seguir:

Nível médio/técnico

Técnico de Farmácia – 12 vagas.

Nível superior completo

Farmacêutico – 3 vagas.

Os salários oferecidos pela Prefeitura de Ipatinga – MG variam entre R$ 2.031,47 a R$ 3.390,98 dependendo do cargo para uma jornada de trabalho entre 20 a 40 horas semanais.

Quem pode se candidatar?

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar os seguintes requisitos:



Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa com direitos e obrigações políticas e civis reconhecidos no País;

Ter, no mínimo, 18 anos completos até a data da contratação;

Ter cumprido as obrigações e encargos militares previstos em lei, se do sexo masculino;

Estar em dia com as obrigações eleitorais;

Possuir os requisitos mínimos de ingresso exigidos para o desempenho da função;

Não receber Proventos de Aposentadoria decorrente do Artigo 40 ou dos Artigos 42 e 142, com proibição prevista no §10 do Artigo 37, da Constituição Federal;

Não exercer Cargo, Emprego ou Função Pública remunerada em qualquer dos Órgãos da Administração Direta, Indireta e Fundacional do Governo Federal, Estadual ou Municipal, Autarquias, Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista, suas subsidiárias e sociedade controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público, ou em qualquer um dos Poderes, senão naqueles casos previstos nas alíneas “a”, “b” e “c”, do inciso XVI, do artigo 37 da Constituição Federal;

Não ter sofrido no exercício de função pública penalidade de demissão;

Não estar condenado por sentença criminal transitada em julgado e não cumprida;

Não participar de gerência ou administração de empresa privada, de sociedade civil ou exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário.

Inscrições Ipatinga – MG

Os interessados em participar do processo seletivo da Prefeitura de Ipatinga têm até o dia 26 de julho de 2023 para realizar a inscrição no certame.

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito diretamente pelo site da Prefeitura.

Atribuições de cargo Ipatinga – MG

Confira a seguir as principais funções de acordo com cada cargo:

Técnico de Farmácia

Prestar apoio técnico a profissional da área de farmácia e executar atividades técnicas operacionais Complementares;

Receber, conferir a quantidade, validade, lote e armazenar corretamente os medicamentos nas prateleiras de acordo com a denominação genérica e o vencimento;

Atender com presteza aos usuários do sistema público de saúde que buscam atendimento junto às farmácias;

Ler as receitas por inteiro e interpretá – las e auxiliar na dispensação de medicamentos aos usuários de acordo com a receita, sob orientação do profissional farmacêutico;

Nortear quanto ao uso correto dos medicamentos conforme a prescrição, quanto ao uso e forma de apresentação dos medicamentos;

Lançar no sistema informatizado as entradas e saídas de medicamentos;

Efetuar levantamento do estoque, bem como processar contagem do inventário físico;

Controlar a validade de produtos estocados e Organizar a área de estocagem da farmácia;

Realizar operações farmacotécnicas (preparo de fórmulas farmacêuticas) e auxiliar nos processos de manipulação das bases farmacêuticas (líquidos, sólidos e semissólidos).

Farmacêutico

Proceder ao fornecimento de medicamentos e outros preparados, orientar usuários quanto ao uso dos medicamentos e inspecionar estabelecimentos industriais e comerciais com relação aos produtos farmacêuticos;

Subministrar produtos médicos e cirúrgicos, seguindo o receituário médico, para recuperar ou melhorar o estado de saúde de pacientes. Controlar entorpecentes e produtos equiparados, anotando sua venda em mapas, guias e livros, segundo os receituários devidamente preenchidos, para atender aos dispositivos legais;

Manter atualizado o estoque de medicamentos, providenciando sua reposição; Inspecionar estabelecimentos industriais e comerciais de drogas e produtos farmacêuticos e proceder à fiscalização do exercício profissional;

Executar a lavratura de notificações, auto de infração ou coleta de amostras, termos de embargo, interdição ou intimação e outras atividades;

Elaborar relatórios de inspeção sanitária, vistorias, fiscalização, avaliação e laudos entre outros procedimentos, instrução de processos administrativos.

Etapa processo seletivo Ipatinga – MG

O processo seletivo para a Prefeitura de Ipatinga contará com a seguinte etapa:

Prova de títulos de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir maiores informações como o cronograma completo e as atribuições de cada cargo.