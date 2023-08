IQ OPTION: Como funciona?

A IQ Option é uma plataforma internacional de negociação online de ativos financeiros que tem ganhado destaque no mercado financeiro. No entanto, algumas questões sobre sua confiabilidade e eficácia têm sido levantadas. Este artigo visa esclarecer todos os aspectos relevantes da plataorma para que você possa tomar uma decisão informada.

O Que é a IQ Option?

A IQ Option é uma plataforma de negociação online que permite aos usuários especular sobre a variação de preços de diferentes ativos financeiros, através dos Contratos por Diferença (CFD). No entanto, é importante notar que a plataforma não é uma corretora de valores, pois não faz a intermediação entre o investidor e os produtos de investimento.

Fundada em 2013, a plataforma tem sua sede no Chipre, uma ilha do Mar Mediterrâneo. No entanto, seu fundador e responsável legal são desconhecidos. No Brasil, a IQ Option teve sua atuação proibida em abril de 2020 por uma determinação legal da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Como Funciona a IQ Option?

Na IQ Option, a negociação é realizada através de CFDs ou opções binárias, onde o cliente aposta na subida ou na queda de um ativo. Se o especulador acertar a direção que o mercado vai tomar, ele embolsará a diferença entre o valor do ativo quando ele iniciou e quando encerrou a operação.

Serviços Oferecidos pela IQ Option

A plataforma oferece uma variedade de serviços e produtos para seus usuários. Alguns dos principais incluem:

No Programa de Afiliados da IQ Option, os usuários tem sua remuneração por indicações. A cada usuário que clicar no seu link de afiliado, criar uma conta e lucrar, você receberá um valor equivalente até 50% desse lucro.

Dessa forma, a plataforma oferece uma conta DEMO com US$ 10.000,00 fictícios para que os usuários possam familiarizar-se com a plataforma e entender a dinâmica do mercado antes de operar com dinheiro real.



Nesse sentido, a IQ Option também disponibiliza diversos artigos e vídeos tutoriais sobre mercado financeiro e economia, permitindo aos usuários desenvolverem seus conhecimentos nestes assuntos.

Assim, na plataforma, os usuários podem negociar as oscilações de criptomoedas, ações, commodities, ETFs, opções e Forex, tendo acesso a mais de 500 ativos.

Reputação da IQ Option

A reputação da IQ Option tem sido questionável. No site Reclame Aqui, a plataforma tem uma nota de 4.2, sendo considerada uma instituição não recomendada. A maioria das reclamações é sobre a dificuldade em retirar o dinheiro ganho na plataforma.

A plataforma disponibiliza ainda um aplicativo para Android e iOS, permitindo aos usuários negociar nos mercados disponíveis de qualquer lugar do mundo.

Assim, os usuários podem entrar em contato com a IQ Option através do e-mail support@iqoption.com ou através das redes sociais.

A criação de uma conta na IQ Option é gratuita. No entanto, há uma taxa de spread cobrada em cada negociação de ETFs, commodities, criptomoedas, Forex e ações.

A IQ Option é Confiável?

Apesar dos muitos benefícios oferecidos pela IQ Option, é importante ponderar os riscos envolvidos. A empresa não está autorizada a atuar no Brasil e tem recebido muitas reclamações dos usuários. Portanto, é recomendável exercer cautela ao utilizar essa plataforma.

A IQ Option é uma plataforma de negociação online de ativos financeiros que oferece uma variedade de serviços e produtos. No entanto, a sua confiabilidade é questionável. Portanto, é importante fazer uma pesquisa profunda e tomar uma decisão informada antes de começar a negociar na plataforma.