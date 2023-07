Irina Shayk enraizada contra Tom Brady no Super Bowl 2018

Cinco anos antes Irina Shayk ficou confortável com Tom Brady em LA … ela estava desesperada para vê-lo perder em um dos maiores jogos de sua carreira – torcendo fortemente por seus adversários dos Eagles no Super Bowl LII.

O modelo apareceu até o dia 2 de fevereiro. 4, 2018 Big Game no US Bank Stadium em Minnesota com seu então namorado Bradley Cooper – um fã obstinado dos esportes da Filadélfia – usando um boné branco dos Birds.