Irmão de Aqib Talib se declara culpado de tiroteio fatal

Ccumprimentos Aqib Talib pode ter tido suas dificuldades disciplinares em campo, isso não é nada comparado às acusações que seu irmão enfrenta fora dele.

Jacob Talib se declarou culpado de atirar fatal em um treinador de futebol juvenil na quinta-feira, com o incidente em questão ocorrendo em 2022.

Em um relatório publicado pelo Dallas Morning News, talib enfrenta uma pena de prisão de até 37 anos, depois que uma disputa em um jogo chegou a um nível inimaginável.

Depois de uma briga no jogo de futebol juvenil, Jacob Talib é acusado de disparar uma arma de fogo e ferir mortalmente o então homem de 43 anos Michael Hickmon.

Aqib Talib Diz-se que esteve presente no jogo com o filho a jogar por uma das equipas envolvidas no jogo.

Hickmon foi baleado várias vezes

Em um ato de violência que chocou os espectadores, testemunhas do crime disseram que Hickmon foi baleado várias vezes, inclusive nas costas, e identificaram Jacob Talib como o atirador.

Isso teve um impacto na carreira de seu irmão também, com Aqib Talib tendo sido definido para trabalhar para a Amazon ao longo de 2022 NFL temporada, mas ele se afastou desse compromisso profissional apenas oito dias após o tiroteio.

Depois de concordar com um acordo judicial antes do julgamento, Jacob Talib será condenado a 37 anos de prisão, embora uma sentença formal não ocorra até 7 de agosto.

Talib fugiu do local após o tiroteio e deixou o parque logo após o ocorrido, porém foi procurado pela polícia local em Dallas e se rendeu dois dias depois.

“Sr. Talib lamenta a trágica perda de vidas e por isso entregou-se hoje para poder contar o seu lado da história”, foram as palavras de talibadvogado de, Clark Birdsallem setembro.