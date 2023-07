isenção da taxa poderá ser solicitada até esta sexta (21)

A Universidade Federal do Paraná (UFPR) é uma instituição de ensino superior pública fundada em 1912. A instituição oferece uma série de cursos de graduação de excelência, atraindo estudantes de todas as partes do país.

As inscrições para o Vestibular 2024 da instituição já estão abertas. Os estudantes que pretendem participar da próxima edição do Vestibular da UFPR devem ficar atentos: o período para solicitar a isenção da taxa de inscrição termina nesta sexta-feira, dia 21 de julho.

Dessa forma, para que você consiga enviar a sua solicitação, o artigo de hoje separou um resumo completo precisa saber sobre a isenção da taxa do Vestibular 2024 da UFPR. Vamos conferir!

Vestibular UFPR 2024: candidatos poderão solicitar a isenção de taxa até amanhã (21)

As inscrições para o Vestibular 2024 da UFPR já estão abertas e os interessados poderão se inscrever até o dia 23 de agosto. Todos os candidatos deverão pagar uma taxa de inscrição de R$ 195,00 para participar do processo seletivo, mas a UFPR também está oferecendo aos estudantes a possibilidade de solicitar a isenção da taxa de inscrição conforme os termos presentes no edital do processo seletivo.

Conforme o calendário oficial do Vestibular 2024 da UFPR, os candidatos poderão solicitar a isenção da taxa de inscrição até esta sexta-feira, dia 21 de julho.

Contudo, é importante ressaltar que os participantes não poderão solicitar a isenção com base na própria inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do UFPR (CadÚnico), uma vez que o prazo para solicitar o benefício através dessa modalidade terminou na última sexta-feira, dia 14 de julho.

Neste caso, ainda podem solicitar a isenção da taxa os candidatos que comprovem que cursaram todo o Ensino Médio em uma escola da rede pública ou em uma escola da rede privada com bolsa integral e que possuem renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio, conforme a Lei nº 12.799/13.

A documentação necessária para envio da solicitação está disponível no edital do Vestibular da UFPR. Para solicitar o benefício, os interessados deverão acessar o site do Vestibular da UFPR e preencher o formulário eletrônico disponível. Será necessário realizar login com CPF e senha na plataforma.

Os resultados com os nomes dos candidatos contemplados com o benefício será divulgado no dia 01 de agosto. Entre os dias 02 e 03 de agosto, os participantes poderão enviar recursos quanto ao resultado.

Vestibular UFPR 2024: aplicação das provas

A primeira fase do Vestibular da UFPR irá acontecer no dia 22 de outubro, a partir das 14h. A prova da primeira fase será composta por 90 questões de múltipla escolha (objetivas) sobre assuntos estudados ao longo do ensino médio. As questões serão distribuídas da seguinte forma:



9 questões de cada uma das seguintes disciplinas: Matemática, Física, Química, Biologia, Geografia e História ;

8 questões sobre Língua Estrangeira Moderna (Alemão, Espanhol, Francês, Inglês, Polonês, Japonês ou Italiano);

8 questões de Português (1 2 de Língua Portuguesa e 6 de Literatura Brasileira);

5 questões de cada uma das seguintes disciplinas: Filosofia e Sociologia .

O processo seletivo também irá contar com uma segunda fase, que será aplicada nos dias 03 e 04 de dezembro e poderão participar da segunda fase os candidatos melhor classificados na primeira fase. Essa etapa do vestibular da UFPR será dividida da seguinte maneira:

Uma prova de Compreensão e Produção de Textos, comum a todos os candidatos;

Até duas provas de questões discursivas de acordo com o curso escolhido;

Duas provas específicas (uma Teórica Objetiva e uma Prática) para os candidatos ao curso de Música que participarem dessa fase.

Vestibular UFPR 2024: resultados

Conforme as informações divulgadas pelo edital, os resultados com os nomes dos candidatos aprovados na primeira chamada do Vestibular da UFPR serão liberados para todos os candidatos no dia 17 de janeiro de 2024.