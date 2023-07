Islam Makhachev convoca luta de campeão contra campeão de Leon Edwards no UFC 294 em Abu Dhabi

Sem adversário no momento, o campeão dos leves do UFC, Islam Makhachev, está dando sua chance contra o campeão dos meio-médios Leon Edwards para o retorno da promoção a Abu Dhabi.

Makhachev deve enfrentar o UFC 294 em 21 de outubro na Etihad Arena, mas com a divisão de 155 libras em um lugar estranho para o calendário do evento, não se sabe quem ele enfrentará. Então ele foi ao Twitter para lançar a ideia de uma segunda luta consecutiva de campeão contra campeão, mas desta vez, Makhachev quer a oportunidade de ganhar um segundo título.

UFC Abu Dhabi, 21 de outubro

Makhachev x Edwards

O que você acha? @ufc @espnmma — Makhachev Islam (@MAKHACHEVMMA) 18 de julho de 2023

Após sua finalização no primeiro round sobre Beneil Dariush no UFC 289 em junho, o presidente do UFC, Dana White, deu a entender que Charles Oliveira – o homem que Makhachev derrotou pelo título no UFC 280 em outubro passado – teria sua revanche. Durante a semana de lutas do UFC 290, Oliveira contou TSN que não estaria pronto para enfrentar Makhachev em outubro, mas espera que a luta aconteça em novembro ou dezembro.

Outra opção em potencial é o campeão dos penas Alexander Volkanovski, que recentemente dominou Yair Rodriguez no início deste mês na luta principal do UFC 290 para manter o título dos penas. Volkanovski recentemente levou Makhachev ao seu limite, mas acabou perdendo na decisão do UFC 284 em fevereiro.

No que diz respeito a Edwards, espera-se que ele defenda seu campeonato contra Colby Covington ainda este ano.