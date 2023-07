Islam Makhachev vs. Charles Oliveira 2, Khamzat Chimaev vs. Paulo Costa announced for UFC 294

A próxima defesa de título de Islam Makhachev está definida.

O atual campeão dos leves do UFC enfrentará o ex-campeão Charles Oliveira em uma revanche no dia 21 de outubro na luta principal do UFC 294.

A luta foi uma das três lutas que o presidente do UFC, Dana White, anunciou para o UFC 294 na noite de quarta-feira, juntando-se a duas lutas dos médios: Khamzat Chimaev x Paulo Costa e Nassourdine Imavov x Ikram Aliskerov.

Além disso, White confirmou que uma luta anunciada anteriormente em 29 de julho entre Costa e Aliskerov foi eliminada do UFC 291.

O UFC 294 acontece na Etihad Arena, em Abu Dhabi.

Makhachev (24-1) é o lutador pound-for-pound masculino número 2 do MMA Fighting no mundo. O campeão dos leves de 31 anos conquistou o cinturão em outubro de 2022 com uma paralisação dominante de Oliveira no segundo round no UFC 280. Em sua primeira defesa de título, Makhachev se tornou a primeira pessoa sob o guarda-chuva do UFC a derrotar Alexander Volkanovski, levando o campeão dos penas de volta para 145 libras após uma vitória por decisão no UFC 284.

No total, Makhachev venceu 12 lutas consecutivas no UFC.

Oliveira (34-9, 1 NC), número 2 do ranking dos leves do MMA Fighting, se recuperou de sua derrota pelo título para Makhachev com uma estrondosa paralisação no primeiro round sobre Beneil Dariush no UFC 289.

Chimaev (12-0) contra Costa (14-2) é um confronto que há muito vem sendo anunciado para o card de 21 de outubro. Chimaev tem um 6-0 perfeito no UFC, mas está afastado desde a vitória no primeiro round sobre Kevin Holland em setembro de 2022. Costa, da mesma forma, não luta desde a derrota de Luke Rockhold em uma briga selvagem em agosto de 2022, que quebrou uma derrapagem de duas lutas.

Imavov (12-4, 1 NC) continua em busca de sua primeira vitória no UFC em 2023, depois de perder para Sean Strickland em janeiro e depois lutar para um no-contest devido a um choque acidental de cabeças com Chris Curtis em junho. Desta vez, ele fará isso contra Aliskerov (14-1), que impressionou em sua única aparição no UFC com um nocaute no primeiro round sobre Phil Hawes em maio passado.