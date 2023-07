Ismael Diaz marca três gols e garante vaga nas semis do Panamá com vitória sobre o Catar

A muito pobre Catar equipe sucumbiu a Panamá na primeira partida das quartas de final do Copa Ouro CONCACAF 2023 realizada no AT&T Stadium em Arlington, Texas, na tarde de sábado. Ismael Diaz marcou um hat-trick no segundo tempo em menos de 10 minutos para garantir a vitória ao seu time.

O Panamá enfrentará o vencedor do USMNT contra Canadá na fase semifinal. Sua posse de bola e contra-ataques de elite, além de um goleiro sólido em Orlando Mosqueraé um perigo para qualquer adversário.

Mosquera, de 28 anos, só se incomodou uma vez contra o Catar, no final do primeiro tempo, com um chute de Bassam Al Rawi.

O Panamá abriu o placar aos 19 minutos com uma Joel Barcenas cabeçada, que deixou o goleiro do Catar Zakaria errado sem chance de salvar.

O gol foi analisado pelo VAR para uma possível posição de impedimento, mas foi validado no final pelo árbitro mexicano César Ramos.

Catar ao alcance no intervalo contra o Panamá

O Catar fez alterações para o segundo tempo, que compensou por alguns minutos, chegando ao gol panamenho com mais pressão do que nos primeiros 45 minutos.

Dez minutos do segundo tempo, no entanto, Diaz marcou em Zakaria com um chute aberto para fazer o 2-0. Ele foi companheiro de equipe assistido José Fajardo.

Oito minutos depois, Diaz novamente encontrou o fundo da rede e fez 4 a 0 algumas posses depois.

O Panamá segue em busca do quinto gol, mas não conseguiu, principalmente porque o técnico fez algumas substituições para dar descanso às suas estrelas antes das semifinais. Seguir México contra Costa Rica aqui mesmo no MARCA English LIVE play-by-play.