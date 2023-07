Israel Adesanya abre como grande favorito sobre Dricus Du Plessis na luta pelo título do UFC

Dricus Du Plessis garantiu sua vaga como o contendor nº 1 na divisão dos médios com uma vitória por paralisação sobre Robert Whittaker no UFC 290, mas isso não o ajudará a se aproximar muito do atual campeão Israel Adesanya quando se trata das chances de seu luta futura.

Apesar de uma vitória enfática na qual Du Plessis se tornou apenas o segundo lutador até 185 libras a derrotar Whittaker – o outro foi Adesanya em duas ocasiões – o contendor sul-africano ainda é um azarão esmagador para “The Last Stylebender”.

De acordo com as probabilidades divulgadas no Sportsbetting.ag, Adesanya abriu como um grande favorito de 3 a 1 sobre Du Plessis com sua potencial luta no UFC 293 em setembro.

Aqui estão as chances de abertura para a luta:

Israel Adesanya -330

Dricus Du Plessis +270

Com base nessas probabilidades, seria necessária uma aposta de $ 330 em Adesanya para recuperar $ 100 se ele fosse vitorioso, enquanto uma aposta de $ 100 em Du Plessis resultaria em um pagamento de $ 270 caso ele vencesse.

Será interessante ver se essas probabilidades mudam drasticamente de uma forma ou de outra, especialmente com a vitória impressionante de Du Plessis sobre Whittaker, tornando-o uma luta intrigante pelo campeão.

Após sua vitória no sábado, Du Plessis não abordou se ele tentaria fazer uma rápida reviravolta para lutar contra Adesanya em 9 de setembro, quando o UFC pousa em Sydney, na Austrália. Adesanya é o alvo do show, no entanto, resta saber se Du Plessis pode se recuperar e montar um campo de treinamento a tempo de lutar em aproximadamente nove semanas.

Se ele não estiver disponível, é possível que Adesanya lute contra Sean Strickland, que recentemente conquistou uma vitória sobre Abus Magomedov, ou potencialmente fique de fora e espere por Du Plessis.