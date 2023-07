Israel Adesanya: Dricus Du Plessis não vai lutar, Sean Strickland na próxima chance pelo título

A disputa pelo título dos médios do UFC entre o campeão Israel Adesanya e o desafiante Dricus Du Plessis pode ser riscada antes de ser assinada.

Adesanya descarregou no Twitter em um post de vídeo na quarta-feira, dizendo que o desafiante sul-africano machucou o pé e não pode lutar contra ele no UFC 293 em setembro. Como resultado, ele disse que o principal candidato dos médios, Sean Strickland, é agora sua primeira escolha, e Du Plessis recua na linha.

Eu nem sei como começar isso, mas ‘Dricus du P****’, seu filho da puta. [Du Plessis said]’Oh, tudo o que ele tinha que fazer era colocar umas luvas [on], eu estava pronto para ir novamente.’ Não, você não estava, você é um p****. É por isso que você não está aceitando essa luta. Seu pé está dolorido. N****, meu joelho também foi levantado, desde a minha última luta. Adivinha o que eu fiz? Eu apareci, porque é isso que um campeão de merda faz. Calibre de campeonato, construído de forma diferente. Muitos de vocês, lutadores, falam: ‘Ah, eu luto com qualquer um, em qualquer lugar, a qualquer hora.’ Não, você não vai. Eu faço. Alex Volkanovski sim. Somos diferentes. “Estou na academia agora, prestes a trabalhar. Então, estou lutando em Sydney. Eu não dou a mínima para quem. ‘D *** menos du P ****,’ ha-tinha, d *** menos, foda-se. Você está fora. Strickland, você está dentro, vamos fazer a dança do homem, mostrar a você como dançar de verdade. Mas sim, estou cansado de todos vocês falando merda sobre ‘eu posso lutar, eu posso lutar’. Não, você não pode, sua puta, sua puta.

Adesanya enfrentou Du Plessis no octógono após a grande vitória do sul-africano sobre o ex-campeão Robert Whittaker no UFC 290, estabelecendo uma futura luta pelo título que ele esperava manifestar. Du Plessis chamou a atenção do campeão da maneira errada ao dizer “Vou levar o cinturão para a África. Eu sou o africano lutando no UFC.”

Adesanya imediatamente notou e chamou o desafiante dos médios por insinuar que ele era menos africano por causa de sua residência de longa data na Nova Zelândia. Du Plessis negou que estivesse tentando ser divisivo, dizendo que os relatos da mídia interpretaram mal o que ele quis dizer. Mas quando ele lutou contra Whittaker no UFC 290, Adesanya estava do lado da jaula, pronto para entrar na jaula.

Du Plessis disse depois que o campeão “se comportou como um palhaço” e prometeu uma vitória fácil sobre Adesanya.

O UFC 293 acontece no dia 10 de setembro na Qudos Arena em Sydney. Até o momento, nenhum headliner foi confirmado para o evento. Adesanya defendeu seu cinturão recentemente em abril, nocauteando Alex Pereira em uma revanche pelo título para recuperar o cinturão após sofrer uma derrota por nocaute no UFC 281.

Strickland empolgou o público no UFC Vegas 76 com um nocaute sobre Abusupiyan Magomedov em sua segunda vitória consecutiva. A performance teve muitos comentários sobre uma potencial chance pelo título antes de du Plessis entrar no centro das atenções.