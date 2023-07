Israel Adesanya e Alexander Volkanovski postam fotos de treinamento com Mark Zuckerburg surpreendentemente rasgado

Na batalha potencial dos bilionários entre Mark Zuckerberg e Elon Musk, parece que a famosa academia City Kickboxing da Nova Zelândia escolheu um lado.

Na terça-feira, o campeão dos médios do UFC, Israel Adesanya, e o campeão dos penas, Alexander Volkanovski, postaram fotos no Instagram após uma sessão de treinamento ao lado de um Zuckerberg surpreendentemente em forma. Nos comentários do post, o CEO da Meta chamou de “uma honra” treinar com dois dos melhores lutadores peso por peso do esporte.

Não foi a primeira vez para Volkanovski. O campeão dos penas, que defendeu com sucesso seu título pela quinta vez no último sábado com uma paralisação na terceira rodada de Yair Rodriguez, treinou anteriormente com Zuckerberg em fevereiro como parte de uma vitrine do Metaverso. Falando recentemente em A Hora do MMAVolkanovski disse acreditar que a tão discutida luta Zuckerberg x Musk realmente acontece com a ajuda do presidente do UFC, Dana White.

Volkanovski também gosta das chances de Zuckerberg vencer.

“Acho que vai acontecer. E estou lhe dizendo, Zuck é competitivo”, disse Volkanovski.

“Sabemos que ele já competiu no jiu-jitsu e é um atleta bem atlético. Ele entra lá e acho que adora se desafiar, e isso vai ser um desafio, algo novo, algo empolgante. E acho que isso pode acontecer. Coloque-me nesse cartão, no entanto. Eu quero estar nesse cartão. Vou ajudar a encurralar e estar nesse cartão também.

“Ele é completo”, acrescentou Volkanovski sobre Zuckerberg. “Como eu disse, ele faz tudo. Ele faz a trocação e depois faz o grappling. Acho que ele é competitivo – obviamente ele faz um pouco mais, provavelmente é muito mais competitivo no chão. Tem que ter um pouco mais de cuidado com os pés, principalmente com esses caras espertos, eles não querem brigar e levar soco na cabeça, ainda mais com a cabeça que eles têm. Então eu acho que eles vão fazer muito mais grappling, então ele vai ter muito mais experiência em grappling, porque isso é algo com o qual ele obviamente pode ser um pouco mais competitivo.”

Considerando que a lenda aposentada do UFC Georges St-Pierre postou recentemente fotos de treinamento ao lado de Musk, parece que as linhas de batalha no mundo do MMA já começaram a ser traçadas para o possível confronto.