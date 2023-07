Israel Adesanya reage a briga com Jon Jones, diz planos de treinar juntos ‘em andamento’

Um encontro casual em Las Vegas durante a Semana Internacional da Luta do UFC entre os campeões Israel Adesanya e Jon Jones serviu como um cenário de mudança de jogo para o campeão dos médios.

Antes do UFC 290, Adesanya postou vídeos dele e de Jones saindo juntos, e até brigando de brincadeira depois de anos de conversas inúteis. De acordo com Adesanya, não há mais rixas de sua ponta, e ele ainda pretende treinar com o atual campeão dos pesos pesados ​​no futuro.

“Sim, [the beef is squashed]”, disse Adesanya em seu canal no YouTube. “Temos entendimento e um terreno comum, somos apenas concorrentes, mano. É como, por que eu deveria odiar meu irmão?

“Eu me aprofundei em meus comentários no YouTube e todos disseram, ‘Isso me fez sorrir, eu estava sorrindo tanto assistindo isso’, e dando às pessoas aquela sensação de nos ver treinar e brincar, era como, isso é o que a paz mundial sentiria como? Imagine a paz mundial quando as pessoas não estão em guerra, as pessoas não estão lutando, é assim que parece.

“Definitivamente iremos [train together]. Está em andamento, vai acontecer.”

Jones está escalado para defender seu título recém-conquistado contra Stipe Miocic na luta principal do UFC 295 em novembro no Madison Square Garden. Segundo o presidente do UFC, Dana White, o plano de Adesanya era disputar o UFC 293 em setembro, que marca o retorno da organização a Sydney, na Austrália, contra um adversário ainda a ser anunciado. No entanto, Dricus Du Plessis nocauteou Robert Whittaker no UFC 290 no início deste mês para definir um confronto futuro entre os rivais.

Com a rivalidade com Du Plessis acirrada, a rivalidade com Jones acabou após uma longa conversa entre os dois campeões. O que mais se destacou em “The Last Stylebender” foi o momento em que ele e Jones se uniram, e o momento em que reconheceram um ao outro como poderosos.

“Não é da conta de ninguém [what we talked about], isso é entre mim e ele, mas definitivamente não foi um encontro falso”, disse Adesanya. “Acho que foi uma intervenção divina. Sinceramente, porque sinto que muitas vezes poderia ter acabado de forma diferente.

“Voltei da academia, estava cansado, só ia ficar no meu quarto e pensei: ‘Não, deixe-me descer e dar uma olhada no cassino, deixe-me ir a um restaurante onde [my friends] eram.’ Decidi comer meu Uber Eats no lobby VIP e depois [I wanted] para ir ao andar do cassino, decidiu ir ao bar. Eu chego no bar e estou de pé – e sempre que vou a algum lugar, nunca faço contato visual com ninguém – então vejo um cara negro, um cara branco, tem dois [women]tem um cara e uma garota do outro lado, e dois bartenders.

“Eu estava lá olhando para o meu telefone, e então ouço, ‘De jeito nenhum’, e você apenas pensa que é algum fã ou o que quer que seja, e se virou e disse, ‘Oh, merda, que merda ***?’ E instantaneamente, nós apenas dapamos. A energia era apenas… se você estivesse por perto, você testemunharia a história porque a energia era simplesmente palpável. E nós apenas sentamos e cortamos, foi legal. Nós dividimos tudo, e essa é a base necessária para saber.