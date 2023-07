Israel Adesanya sobre trilogia de Alex Pereira: Se ele vencer o título dos meio-pesados, ‘faço de novo’

Israel Adesanya x Alex Pereira mais uma vez?

Outra luta entre os rivais de longa data parece improvável, já que Pereira está definido para passar para a divisão dos meio-pesados ​​para uma próxima luta com Jan Blachowicz, enquanto Adesanya aguarda o próximo desafiante pelo título dos médios. Mas, dada a história deles, não é impossível que os dois possam se enfrentar novamente no octógono.

Adesanya conquistou a primeira vitória de sua série de quatro lutas com Pereira no UFC 287 em abril passado, finalmente vencendo Pereira após uma derrota na luta pelo título no UFC 281 e duas derrotas anteriores no kickboxing para o atacante brasileiro. Embora ambos pareçam contentes em deixar a série por enquanto, Adesanya entreteve uma trilogia de MMA com Pereira se Pereira se tornasse campeão em sua nova categoria.

“Se ele ganhar o cinturão com 205, eu farei de novo”, disse Adesanya no A Hora do MMA. “Se não, acho que ele acabou com isso, eu terminei com isso, todo mundo quer ver, mas seguimos em frente. É a vida.”

Pereira foi campeão de duas divisões na promoção Glory Kickboxing, então ele está acostumado a conquistar duas categorias de peso. Ele conhece Blachowicz, ex-campeão meio-pesado do UFC, no co-evento principal do UFC 291 em 29 de julho.

Uma das defesas de título bem-sucedidas de Blachowicz foi contra Adesanya, então Adesanya deu alguns conselhos para Pereira durante seu recente confronto no aeroporto.

“Eu penso [Pereira] pode nocauteá-lo. … Conversamos por cerca de dois minutos e eu dei a ele alguns conselhos sobre como lidar com Jan ”, disse Adesanya. “Tivemos a mesma ideia, tipo, ele vai nocautear, mas eu avisei: ‘Olha, só tome cuidado porque ele sabe que a sua trocação é muito boa, então ele vai ter paciência com você como foi comigo’. O que a gente esperava que ele fizesse, ele não fez, porque é um grande atacante. Ele teve a mesma ideia, mas acho que se Jan não o eliminar, [Pereira] vai nocauteá-lo.”

Uma das razões pelas quais Adesanya não se compromete quando se trata de outra luta com Pereira é por causa de como foi satisfatório para ele nocautear Pereira em sua segunda luta de MMA. Pereira possui vitórias por nocaute sobre Adesanya tanto no kickboxing quanto no UFC, que Adesanya sente que lançou uma sombra sobre seu legado.

Agora, ele está contente com o que acontecer a seguir em relação a Pereira.

“Ainda temos mais pela frente, mas com certeza”, disse Adesanya quando perguntado se sua vitória no UFC 287 foi um dos momentos mais gratificantes de sua carreira. “Já falei isso, se a gente lutar mais 10 vezes e ele me vencer 10 vezes, não me importa. Não é sobre isso. Eu só tenho que provar a mim mesmo que posso vencer esse cara porque toda vez que lutei com ele – A primeira vez que venci aquela luta, os juízes erraram. Na segunda vez, eu estava batendo nele e ele me pegou. Na terceira vez, de novo, MSG, eu tava ganhando dele, aí ele me pegou. Eu estou tipo, sabemos que podemos vencer esse cara, mas ele tem esse espírito. Ele é um grande lutador. Ele é um cara legal, gosto da história dele, até no Brasil quando ele me nocauteou, é uma história legal para ele. É uma história muito legal para ele, mas eu sabia que poderia vencer esse cara.

“Eu só tive que colocar em mim. Eu coloquei muita pressão sobre mim mesmo naquele último acampamento… Eu realmente tive que ir a alguns lugares escuros e fiz isso por mim mesmo. Eu entrei no meu buraco e apenas fiz o que queria e tive que fazer isso porque sabia que essa era a minha chance. Eu coloquei essa pressão em mim mesmo porque eu pensei, eu nunca vou deixar minha história ser escrita assim, como ‘Ele é o melhor de todos, mas ele nunca poderia vencer aquele cara.’ Então, fiz questão de me esforçar para vencer esse cara e foi o que fiz.

Não está claro quanto trabalho Pereira tem que fazer em 205 libras para garantir uma chance pelo título. Se ele derrotar Blachowicz, isso pode colocá-lo em uma disputa de título contra o atual campeão Jamahal Hill (Hill já manifestou interesse em lutar contra Pereira). No entanto, ele também pode ter que esperar na fila se o ex-campeão Jiri Prochazka voltar de lesão em breve.

Dadas as circunstâncias, Adesanya não garante uma nova luta com Pereira.

“Se vou apostar dinheiro nisso, não”, disse Adesanya. “205, já passei por isso, é difícil. Não é uma tarefa fácil. Se ele ganhar o cinturão 205 e eles podem dar a ele uma pista rápida como fizeram comigo, então eles vão ter uma luta mágica, louca e épica em 205 comigo e com ele. E seremos nós pela quinta vez. Isso não é selvagem?