ITA prorroga período de inscrições do Vestibular 2024; veja a nova data

O Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) é uma instituição de ensino superior pública renomada que foi criada no ano de 1950.

O vestibular que permite o ingresso dos candidatos selecionados ao ITA é um dos mais concorridos e complexos de todo país.

Nesta sexta-feira, dia 14 de julho, o ITA publicou um anúncio oficial sobre o Vestibular 2024: o período de inscrições foi prorrogado e os candidatos ainda podem se inscrever.

Dessa forma, para que você descubra o novo prazo e consiga fazer a sua inscrição, o artigo de hoje separou um resumo completo sobre o Vestibular 2024 do ITA. Confira!

Vestibular ITA 2024: novo prazo de inscrições é divulgado

As inscrições para o Vestibular do ITA começaram no dia 02 de junho. Conforme as informações presentes no edital do processo seletivo, os candidatos poderiam se inscrever somente até este domingo, dia 16 de julho.

Porém, conforme o anúncio oficial do ITA divulgado na última sexta-feira, o prazo para realizar a inscrição foi prorrogado. Agora, os candidatos poderão se inscrever até o dia 30 de julho.

Realizar a inscrição para participar do Vestibular do ITA é muito simples. Os interessados devem acessar o site oficial do ITA e preencher o formulário eletrônico disponível na página com os próprios dados pessoais.



Vestibular ITA 2024: taxa de inscrição e isenção

Os interessados em participar do vestibular deverão pagar uma taxa de inscrição de R$195. Com a prorrogação do prazo de inscrições, o último dia para pagamento da taxa de inscrição também foi prorrogado e deixou de ser no dia 20 de julho, como presente no edital do ITA.

Contudo, o ITA também ofereceu aos candidatos a possibilidade de solicitar a isenção do pagamento até o dia 19 de maio. Puderam solicitar o benefício os candidatos que faziam parte de uma das duas seguintes categorias:

Inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), cuja renda familiar mensal per capita seja inferior ou igual a meio salário-mínimo;

Doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde

Além disso, o edital da isenção também indica que os candidatos que irão participar do vestibular como “treineiros” não puderam solicitar a isenção. Sendo assim, o benefício só poderia ser solicitado por candidatos portadores de Certificado de Conclusão do Ensino Médio (ou equivalente) ou por estudantes que estão cursando o 3º ano do Ensino Médio este ano e que serão aprovados ao término do período letivo.

Os resultados dos pedidos de isenção já foram divulgados e estão disponíveis na página dedicada ao Vestibular 2024 do ITA.

Vestibular ITA 2024: como as provas funcionam?

O Vestibular 2024 do ITA será dividido em 3 fases diferentes. São elas:

Primeira fase: exame de escolaridade com questões de múltipla escolha sobre Matemática, Física, Química, Português e Inglês. A prova será aplicada no dia 08 de outubro de 2023 ;

Segunda fase: exclusiva para os candidatos aprovados na primeira fase. Será composta por questões dissertativas de matemática, Química e Física e por uma redação . Será aplicada nos dias 07 e 08 de novembro de 2023 .

A terceira fase do Vestibular 2024 será composta pela Inspeção de Saúde, Análise Psicológica, Exame Toxicológico e Heteroidentificação.

Vestibular ITA 2024: locais de prova

A aplicação das provas do ITA irá acontecer em diversas cidades do Brasil, veja quais são elas:

Norte:

Nordeste:

Fortaleza;

Recife;

Salvador;

São Luís;

Teresina;

Vitória.

Centro-Oeste:

Brasília;

Goiânia;

Cuiabá;

Campo Grande.

Sul:

Curitiba;

Londrina;

Porto Alegre.

Sudeste:

Belo Horizonte;

Campinas;

Juiz de Fora;

Ribeirão Preto;

Rio de Janeiro;

São José dos Campos;

São José do Rio Preto;

São Paulo.

Vestibular ITA 2024: número de vagas

Por meio do Vestibular 2024, o ITA irá oferecer 150 vagas para ingresso no ano letivo de 2024. As vagas serão distribuídas da seguinte forma:

36 vagas para o Quadro de Oficiais de Engenheiros da Ativa: 28 para Ampla Concorrência e 8 para cotistas;

114 vagas para o Quadro de Oficiais de Engenheiros da Reserva: 91 para Ampla Concorrência e 23 para cotistas.

Mais informações sobre as vagas disponíveis podem ser encontradas no edital do Vestibular 2024.

Vestibular ITA 2024: lista de livros obrigatórios

Para próxima edição do vestibular, o ITA separou uma lista de livros obrigatórios para os candidatos. Veja quais foram as obras selecionadas:

A falecida – Nelson Rodrigues. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2013;

A falecida – Direção de Leon Hirzsman, roteiro de Eduardo Coutinho, com base na peça de Nelson Rodrigues. Brasil, 1965, 90min;

Nós matamos o cão tinhoso! – Luís Bernardo Honwana. São Paulo: Editora Kapulana, 2017;

O avesso da pele – Jeferson Tenório. São Paulo: Companhia das Letras, 2020.