Itaú anuncia quase 300 vagas de emprego para vários estados; veja como se inscrever

O Itaú anuncia quase 300 vagas de emprego para vários estados do Brasil. As oportunidades são para São Paulo, Paraná, Goiás e Bahia, abrangendo posições sênior, júnior, pleno e operacional.

Além dos salários, os aprovados receberão: vale-transporte, vale-refeição e alimentação, previdência privada, convênio médico e odontológico, PLR com base nos resultados do banco, seguro de vida, descontos exclusivos em produtos Itaú, auxílio-creche e babá, incentivo aos estudos, licença maternidade exclusiva, Gym Pass e outros.

Vagas Itaú

Ao todo são 280 vagas para as seguintes carreiras:

Agro – IBBA;

Asset Management – WMS;

Atendimento;

Comercial (Itaú Personnalité, Seguros, Rede, Rede de Agências, Empresas e Ultra – IBBA);

Comunicação e Marketing;

Crédito Grandes Empresas;

Dados e Analytics;

Design e CX;

Educação;

Finanças;

Global Markets & Treasury – Tesouraria;

Investimentos – WMS;

Negócios e Produtos;

Pessoas e Recursos Humanos;

Programas Institucionais;

Riscos e Compliance;

Transformação e Inovação.

Os cargos são para estágio, assim como empregos integrais, com duração diária de 4h, 5h ou 6h, e com programas de até 2 anos, renováveis semestralmente. Veja as opções de cargo:

Executivo Comercial Rede;

Analista de Engenharia Software;

Editor Especialista de Home – Conteúdo do Site Inteligência Financeira;

Coordenador de Finanças e Planejamento Comercial;

Analista de Operações e Atacado Júnior;

Analista de Operações Jurídico;

Analista de Engenharia de Software;

Analista de Marketing;

Operador;

Analista de Pricing;

Tech Lead;

Analista de Programas Sociais;

Analista de Engenharia Mobile;

Analista em Implementação;

Analista Digital Analytics;

Pessoa Coordenadora Cash Management.

Como se inscrever na seleção Itaú ?

Para se candidatar é preciso acessar o site de carreiras do Itaú, selecionar a vaga que corresponda ao seu perfil profissional e clicar em “Candidate-se”. Preencha os dados solicitados e, caso se destaque nas primeiras fases do processo seletivo, o setor responsável entrará em contato para dar continuidade à admissão.



Você também pode gostar:

Outros concursos bancários

O concurso Caixa ainda é uma das melhores oportunidades para quem deseja seguir carreira bancária. Muito se especula sobre quando vai sair o novo edital.

As expectativas cresceram exponencialmente nos últimos dias, isso porque, o último concurso venceu, o que aumenta ainda mais esperanças do novo edital. Além disso, a instituição financeira tem histórico de realizar concursos regularmente. Os últimos editais foram publicados em 2010, 2012 e 2014. O últimoconcurso, que aconteceu em 2014, ficou válido pelo prazo de 9 anos, devido ação judicial. As redes sociais da Caixa também notificaram o término da vigência. Além disso, destacou que um novo edital para ampla concorrência poderá ser divulgado. Para isso, é preciso que haja o anúncio do certame, a comissão e a escolha da banca Salários concurso Caixa O salário inicial de um aprovado noconcurso é em torno de R$ 3 mil. Contudo, os servidores têm direitos aos benefícios ofertados pela Casa. Confira lista de vantagens: Participação nos lucros ou resultados, nos termos da legislação pertinente e do acordo sindical vigente;

Plano de saúde;

Plano de Previdência Complementar;

Auxílio Refeição/Alimentação;

Vale-transporte;

Auxílio-creche;

Possibilidade de ascensão profissional;

Acesso a ações de capacitação e desenvolvimento. Atribuições dos cargos do concurso Caixa As principais funções dos cargos são: Prestar atendimento ao público, realizar negócios e comercializar produtos e serviços;

Identificar clientes, verificando a autenticidade de documentos, assinaturas e impressões digitais, quando realizada capacitação específica;

Efetuar atividades administrativas e operações bancárias, utilizando equipamentos e ferramentas tecnológicas; elaborar, redigir e conferir documentos e correspondências em geral;

Inserir e consultar dados em sistemas operacionais informatizados e outros aplicativos relacionados com suas atividades, assim como auxiliar em sua manutenção e aperfeiçoamento;

Efetuar cálculos diversos e controles numéricos;

Identificar e apontar oportunidades de melhorias nos processos em que atua; e

Executar outras atividades inerentes ao conteúdo ocupacional dos cargos. Lei de Cotas e concurso Caixa Como forma de cumprir a lei de cotas, a Caixa liberou edital para PCD. Foram mil vagas imediatas e 100 de cadastro reserva divididas da seguinte forma: Estado Vagas Estado Vagas AC 9 PA 35 + 5 CR AL 12 PB 6 AM 28 + 5 CR PE 40 + 5 CR AP 6 PI 10 BA 50 + 5 CR PR 35 + 5 CR CE 35 + 5 CR RJ 85 + 11 CR DF 70 + 5 CR RN 10 DF – TI 100 + 10 CR RO 12 ES 10 RR 6 GO 30 + 5 CR RS 55 + 7 CR MA 10 SE 42 + 5 CR MG 50 + 5 CR SC 6 MS 15 SP 207 + 22 CR MT 20 TO 6

Mais detalhes aqui