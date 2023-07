Ja Rule revela suposto plano de 50 Cent para sabotar a indústria da música

e regra reabriu sua rivalidade de longa data com 50 centavos depois que o rapper acusou seu colega ícone da música do Queens de sabotar intencionalmente a indústria da música desde o início.

Durante uma recente discussão com Math Hoffa, Ja Rule contou uma conversa que teve com 50 Cent muitos anos atrás, durante a qual ele expressou seu interesse em colaborar em uma música juntos. Inicialmente, tudo parecia bem entre eles.

“Eu costumo ir para Jam Mestre Jay‘s estúdio quando ele assinou contrato com JMJ porque Black Child estava lá. Ele também estava assinando com o JMJ”, disse Rule, comentando sobre o painel formado por Hoffa, Mecc, Champ, Bigga e Gat.

“Então eu vou lá, vou ver meu mano Black. E você sabe … eu já estava ligado. Eu tinha um contrato de gravação com meus manos Cash Money Click, então ele costumava chutar comigo . [50 Cent] costumava querer fazer um disco comigo. [The] registro nunca foi feito.

“Não tenho nada contra ele, mas o registro nunca foi feito. Estou ocupado, estou correndo por aí, estou tentando fazer as coisas. Não é desrespeito a ninguém, simplesmente não aconteceu.”

No entanto, o artista por trás de “Always On Time” surpreendeu o painel ao revelar que teve uma conversa com 50 Cent na qual afirmou que este último revelou sua estratégia de minar os outros para alcançar o sucesso, inclusive instigando um dos mais longos e rixas mais intensas da história do Hip Hop.

“Tivemos nosso primeiro encontro em Atlanta. Tivemos uma conversa. Tio Chaz veio até mim e disse: ‘Ei, mano, prestes a parar. Quer conversar?’ Eu disse: ‘Tudo bem, vamos conversar'”, acrescentou Rule.

“E quando tivemos uma conversa — ‘Ei, é apenas um disco. Você sabe que eu só estou tentando chegar lá.’

“Merda idiota, merda maluca. Eu sou um artista de verdade, mano. Eu sou um mano de verdade. Isso é uma loucura para mim, mano. Eu não dou a mínima. Se nós vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso.

“E eu sei o que os manos vão dizer em casa. ‘Por que você está falando sobre isso 30 anos depois?’ Eu não quero falar sobre isso, meus manos aqui querem falar sobre isso.

“Para mim, isso não é um artista de verdade. Isso não é um homem de verdade. Não é um mano de verdade. Você sabe o que estou dizendo? Querer derrubar outros manos para se levantar? ‘não é meu estilo. Se você é um mano de verdade, vá fazer seus discos e brilhe.