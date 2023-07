Jacaré mata mulher na Carolina do Sul enquanto ela passeava com cachorro

ACarolina do Sul Uma mulher morreu na terça-feira depois de ser atacada por um crocodilo enquanto passeava com seu cachorro perto de um campo de golfe, disseram as autoridades.

A mulher de 69 anos, que não foi identificada, foi encontrada morta na comunidade de Spanish Wells, em Hilton Head Island, informou o Gabinete do Xerife do Condado de Beaufort em um comunicado à imprensa.

A mulher foi encontrada à beira de uma lagoa que margeia um campo de golfe. Um crocodilo parecia estar protegendo a mulher, interrompendo os esforços de resgate de emergência, disse o escritório do xerife.

O jacaré foi removido com segurança e o corpo da mulher foi recuperado. Uma autópsia está pendente.

O cão foi encontrado seguro, disse Major Ângela Umporta-voz do gabinete do xerife.

Este é o segundo ataque fatal de jacaré no condado de Beaufort no ano passado, disseram autoridades do xerife. Uma mulher de Sun City de 88 anos foi atacada por um jacaré em uma lagoa perto de sua casa em agosto de 2022.