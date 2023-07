Jack Della Maddalena enfrenta o estreante Bassil Hafez no UFC Vegas 77

Afinal, a viagem de Jack Della Maddalena a Las Vegas valeu a pena com uma luta.

O australiano de 26 anos deve enfrentar o estreante Bassil Hafez em uma luta meio-médio neste sábado no UFC Vegas 77.

Lutas de MMA Ariel Helwani primeiro relatou a reserva.

A luta é uma vingança para Maddalena, que optou por ficar em Las Vegas na esperança de marcar uma luta depois que duas lutas agendadas não foram para o UFC 290. O oponente original de Maddalena, Sean Brady, desistiu do evento a menos de duas semanas devido a uma desagradável surto de Streptococcus B no cotovelo. O recém-chegado ao UFC Josiah Harrell então entrou na luta como um substituto tardio, no entanto, ele também foi forçado a desistir um dia antes do UFC 290, quando uma ressonância magnética pré-luta revelou que Harrell sofria da rara condição neurológica moyamoya, que, se não tratada, coloca pacientes com alto risco de AVC.

A saída de Harrell deixou Maddalena sem adversário para o card deste último sábado, mas a sensação australiana agora tem a chance de lutar uma semana depois no UFC Vegas 77.

Maddalena (14-2) é geralmente considerada um dos maiores talentos em ascensão até 170 libras. Ele é um perfeito 4-0 com quatro paradas no primeiro round durante sua corrida no octógono, as três últimas das quais lhe renderam bônus pós-luta. Maddalena derrotou Randy Brown em menos de três minutos em sua última apresentação em fevereiro passado.

Hafez (8-3-1) é um meio-médio americano de 31 anos que faz sua estreia no UFC com vitórias consecutivas sobre Anthony Ivy e Evan Cutts sob a bandeira do Fury FC, ambas ocorridas em fevereiro passado.

O UFC Vegas 77 acontece no UFC APEX em Las Vegas. O peso-galo feminino entre a ex-campeã do UFC Holly Holm e Mayra Bueno Silva é a atração principal do evento.

Damon Martin contribuiu para este relatório.