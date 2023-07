Jack White se irrita com Guy Fieri, Mel Gibson e outros ‘normalizando’ Donald Trump

As listras brancas vocalista Jack White foi ao Instagram na segunda-feira para criticar celebridades como Guy Fieri para saudação Donald Trump enquanto em um UFC evento em Las Vegas no fim de semana.

Trump, 77, é um dos melhores amigos de UFC Presidente Dana White e costuma frequentar as noites de luta da empresa. O ex-POTUS sempre recebe uma recepção calorosa da multidão e das celebridades presentes.

Fieri, 55, foi flagrado cumprimentando Trump no sábado em UFC 290 e recebeu uma série de reações negativas online, inclusive de White.

“Qualquer um que ‘normalize’ ou trate esse nojento fascista, racista, vigarista, nojento pedaço de merda Trump com qualquer nível de respeito TAMBÉM é nojento em meu livro”, White legendou seu post no IG. “É você Joe Roganvocê Mel Gibsonvocê Mark Wahlberg, você Guy Fieri. Esta é uma declaração minha, não uma discussão ou debate.”

Rogan, 55, trabalha para o UFC como comentarista, então ele cumprimentando Trump na T-Mobile Arena é esperado, mas Wahlberg e Fieri esfregando os ombros com “45” irritaram as pessoas.

Jack White inclui Mel Gibson em discurso

White, de 48 anos, não interrompeu seu discurso no evento recente, mas também mencionou Gibson saudando Trump em um evento do UFC há dois anos.

O cantor de “Seven Nation Army” compartilhou fotos de cada celebridade que mencionou ao lado de Trump no evento do UFC e recebeu mais de 50.000 curtidas nas primeiras horas.

White é um oponente vocal de Trump há anos e até atacou Elon Musk por querer recuperá-lo no Twitter.

“Então você devolveu a plataforma do Twitter a Trump. Absolutamente nojento, Elon”, escreveu White no IG. “Isso é oficialmente um movimento idiota. Por que você não é sincero? Diga como é; pessoas como você e Joe Rogan (que dá plataformas para mentirosos como Alex Jones) ganhe uma tonelada de dinheiro, veja a conta de impostos, despreze pagar sua parte justa e, em seguida, pense em se mudar para o Texas e apoiar qualquer republicano que puder para ajudá-lo a manter mais do seu dinheiro.