Jackie Chan chora com atriz escalada como sua filha, que ele ‘negligenciou’ por anos

A clipe de Jackie Chan e sua filha na tela chorando enquanto assiste aos destaques dos primeiros trabalhos do artista marcial misto está se tornando viral nas mídias sociais. Os fãs não puderam deixar de mencionar a filha real do ator, que ele “negligenciou” por anos devido à sua orientação sexual.

O trecho viral do filme chinês lançado recentemente por Jackie montar apresenta muitas acrobacias que fez em filmes antes de conseguir sua chance em Hollywood.

Liu Haocun interpreta a filha de Jackie no filme e ele derrama lágrimas logo depois que ela o chama de “incrível”.

Sua verdadeira filha, Etta Ng (Xiao Long Nu), uma vez afirmou que ela e sua namorada estavam desabrigadas em 2018 por causa de seus pais “homofóbicos”. Em 2013, enquanto promovia seu filmee história da políciaJackie admitiu ser um pai negligente.

“A história tocou uma parte de mim, especialmente durante as cenas de choro. Não consigo evitar as lágrimas ao filmar cenas com Tian Jing porque isso vai me lembrar do meu Xiao Long Nu”, disse Jackie. “Eu a negligenciei por muito tempo.”

Jackie Chan derramou lágrimas de verdade por sua filha?

Não está claro se Jackie e sua filha real têm alguma comunicação, mas com base em sua entrevista de uma década, talvez essas fossem lágrimas reais no clipe.

Etta nasceu em 1999 como resultado de um caso extraconjugal que Jackie teve enquanto era casado com a atual esposa, Joan Lincom quem tem um filho.

Sua filha se assumiu lésbica em 2017 e um ano depois anunciou que iria se casar com a namorada.

O ator não fala sobre ela desde sua entrevista em 2013, mas talvez o novo filme seja um pedido de perdão.