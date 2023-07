Jacksonville Jaguars cortou jogador para dar lugar ao filho do técnico Doug Pederson

Taqui estão muitos ditos sobre o NFL. Um popular é que é um negócio cruel. Outra é que é uma liga cheia de nepotismo.

Se o Jacksonville Jaguars‘ último movimento da lista é qualquer indicação, ambos os ditos podem ser reforçados por alguns.

Na segunda-feira, os campeões da AFC South em 2022 fizeram uma transação que surpreendeu. A equipe dispensou o tight end Leonard Taylor e posteriormente assinado tight end Josh Pederson. Se esse sobrenome soa familiar, é porque o técnico dos Jaguars é Doug Pedersonpai de Josh.

Antes de tirarmos qualquer conclusão, é importante observar que Taylor foi contratado como um agente livre não contratado e não teve muita chance de entrar no time de qualquer maneira. Pederson, por outro lado, foi mais produtivo na faculdade e tem um pouco de experiência na NFL.

Josh Pederson teve sucesso na ULM e no Houston Gamblers na USFL.

O jogador de 25 anos saltou entre os esquadrões de treino de São Francisco, Nova Orleans e Cidade de Kansas antes de assinar com o Jogadores de Houston do USFL. Em 10 jogos durante a temporada 2023 da USFL, ele pegou 24 passes para 325 jardas mas não conseguiu chegar à end zone.

Agora, ele está de volta à NFL para tentar ganhar uma vaga no elenco com os Jaguars de seu pai. A competição será acirrada para Pederson, já que os Jaguars Evan Engram, Lucas Farrell e escolha do draft da segunda rodada Brenton Strange como os três melhores tight ends do elenco.

Olhando para forjar seu próprio caminho

Em uma entrevista de rádio com Aaron Dietrich em “The Morning Drive”, Pederson disse que “na esperança de voar sob o radar” devido ao seu relacionamento com o treinador principal.

Perguntei ao meu pai se eu poderia mudar o D do nosso sobrenome para um T só para despistar as pessoas. Meu agente meio que teve que me convencer de um penhasco. Eu não queria que isso fosse considerado uma esmola, mas ele me lembrou que estive em três times confiáveis ​​com três treinadores confiáveis. E agora com minha produção na USFL, eu pertenço aqui. E foi preciso outro cara de fora para explicar isso para mim e eu realmente acredito nisso e estou muito animado por estar aqui.

Considerando que Doug Pederson levou os Jaguars ao título da primeira divisão e à vitória nos playoffs desde 2017, a franquia não duvidará de muitas das jogadas do técnico.