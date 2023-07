Jaime Jaquez Jr. marca 22 pontos contra o Lakers, incluindo uma enterrada espetacular na estreia na Summer League

Jaime Jaquez Jr. do Miami Heat fez sua estréia na Summer League e sua base de fãs mexicana está comemorando sua incrível estreia.

Não se passaram nem duas semanas desde que o basquetebolista mexicano foi selecionado para o Draft da NBA e o talentoso Small Forward já começou a se apresentar como um novato com grande potencial em sua Summer League.

Jaquez Jr. fez sua estreia oficial com uma camisa do Heat na tarde de segunda-feira durante o Miami Heat 107-90 vitória sobre o Los Angeles Lakers no Golden 1 Center em Sacramento, Califórnia.

O jogador fez parte dos cinco titulares do time da Flórida e rapidamente mostrou que se sentia em casa, já que o jogo aconteceu em seu estado natal, a Califórnia. Além do novato, os demais jogadores que iniciaram o jogo por Miami foram Nikola Jovic, Drew Peterson, Orlando Robinson e Dru Smith.

Jaime Jaquez, destacado pela conta do Heat no Twitter

A conta do Twitter do Heat entrevistou o #18ª seleção geral da UCLA ao sair do vestiário após o jogo onde disse estar feliz com o desempenho do time e já ansioso pelo próximo jogo.

A festa de apresentação foi completa para Jaquez. O mexicano-americano jogador foi o destaque do jogo ao acumular 22 pontos (líder do jogo) em 21:51 minutos em quadra. Ele também acertou oito dos 15 arremessos que tentou de campo (três de sete de três pontos), junto com três rebotes e uma assistência.

A enterrada espetacular de Jaime Jquez Jr.

A condução do jogo também foi espetacular enterrada com uma mão diante de um zagueiro que Jaquez fez para emocionar os poucos presentes na casa do Sacramento Kings.

Vale lembrar que Jaquez é o primeiro jogador mexicano a ser convocado na primeiro round de um Draft da NBA e apenas o terceiro jogador cujo nome foi pronunciado neste processo de draft na história, sendo o último Eduardo Najera pelo Houston Rockets em 2000.