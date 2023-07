Jake Paul garante nocaute sobre Nate Diaz: ‘Há diferença entre campeão do UFC e boxeador’

Jake Paul não está apenas garantindo a vitória sobre Nate Diaz, ele está garantindo um nocaute.

Em 5 de agosto no American Airlines Center em Dallas, Paul enfrenta Diaz em sua tão esperada luta de boxe. É a primeira luta de Diaz desde que deixou o UFC, e a ex-estrela do Disney Channel prevê que a estrela do octógono terá um mundo de dor em sua estreia no boxe.

“Tenho o maior chip no meu ombro, o maior chip em ambos os ombros, voltando com força total, recarregado com aquela fome que tive no início do esporte para provar às pessoas do que eu era capaz”, disse Paul ao TMZ Esportes. “O leão perdeu, voltei para a selva, anotei tudo, melhorei, treinei e agora esse leão vai sair e espancar esse cara.

“Ele vai ter que pagar por todo esse trabalho duro, todo o sacrifício que fiz durante este acampamento. Eu prometo, serei a primeira pessoa a detê-lo em 5 de agosto. 100 por cento, ele vai dormir.

Embora Diaz tenha sido parado antes no MMA, ele nunca foi nocauteado, e a carreira de Paul no boxe até agora foi definida por finalizações brutais de ex-lutadores de MMA, incluindo Ben Askren e Tyron Woodley. Mais recentemente, porém, Paul sofreu sua primeira derrota no boxe, perdendo na decisão dividida para Tommy Fury em sua luta rancorosa em fevereiro.

Paul disse que a derrota o tornou um lutador melhor e, em agosto, Diaz terá um despertar rude.

“Vou deixar minhas ações falarem”, disse ele. “Quando ele chegar lá comigo e vir minha velocidade, meu poder, minha habilidade e não conseguir me acertar, isso vai deixá-lo frustrado. Naquele momento ele saberá que fez merda, e está prestes a ficar envergonhado, e há uma diferença entre o campeão do UFC e um boxeador, um boxeador muito habilidoso em mim. Meus punhos vão fazer toda a conversa.

Depois que isso for feito e Paul estiver de volta à trilha das vitórias, “The Problem Child” disse que uma revanche com Tommy Fury pode estar próxima.

“Não está realmente em minha mente”, disse Paul sobre a revanche do Fury. “Quero passar por 5 de agosto. Obviamente, quero a revanche de Tommy, há KSI, mais e mais nomes vão aparecer conforme eu subo com minha habilidade, mas vamos cuidar de Nate em agosto. 5, coloque-o bem para dormir, coloque-o para dormir e veja o que acontece depois disso.