Jake Paul quer Conor McGregor depois de Nate Diaz, disposto a fazer MMA ou boxe: ‘Não tenho medo’

Jake Paul sempre tem opções em sua carreira de lutador, mas depois de enfrentar Nate Diaz em 5 de agosto, o sempre franco “Problem Child” está de olho em uma luta em particular.

Por vários anos, o influenciador social de 26 anos que virou boxeador tem como alvo uma futura luta com o superastro do UFC Conor McGregor. Em sua opinião, Paul acredita que não haveria melhor momento para marcar esse confronto do que depois de derrotar Diaz, que foi 1-1 com McGregor em um par de confrontos épicos.

“Há tantos lutadores, há tantas pessoas lá fora”, disse Paul sobre o que vem a seguir ao falar com TalkSport. “Temos ofertas para Tommy [Fury]estamos tentando fazer as negociações do KSI há anos, então há muito no horizonte.

“Mas quando eu nocautear Nate Diaz, acho que Conor McGregor vai me ver, quer um dia de pagamento e vem e é nocauteado.”

Embora toda a carreira de luta de Paul tenha se centrado no boxe, onde ele derrotou alguns ex-campeões do UFC em Anderson Silva e Tyron Woodley, ele parece sério sobre eventualmente passar para o MMA.

Paul fechou um acordo com o PFL que não apenas lhe dá participação na empresa, mas também provocou seus planos de eventualmente competir no MMA, embora não haja um cronograma definido quando isso pode realmente acontecer.

De acordo com Paul, ele definitivamente está explorando essa opção e até estaria disposto a entreter uma luta de MMA contra McGregor se isso for preferível ao ex-campeão de duas divisões do UFC.

“Podemos lutar na gaiola inteligente do PFL, seja ela qual for”, disse Paul. “Eu disse a todos que lutaria com Conor em qualquer tipo de luta. Porque, na minha opinião, ele é esse tiro.

“Eu vou lutar MMA. Eu não tenho medo. Eu quis fazer isso toda a minha carreira. [I have] um fundo de luta livre. Tudo o que eu teria que aprender é um pouco de jiu-jitsu e alguns chutes, o que me parece bem fácil.”

Quanto a outras possibilidades, Paul obviamente quer a chance de se vingar de Tommy Fury, que lhe deu sua primeira e única derrota em uma decisão dividida em fevereiro.

Essa opção está aberta, mas Paul foi rápido em descartar a ideia de que ele poderia enfrentar o KSI em seguida, apesar da crescente rivalidade entre eles.

KSI, que na verdade derrotou o irmão mais velho de Paul, Logan Paul, em uma luta de boxe antes que a dupla se tornasse amiga e parceira de negócios, recentemente foi contratado para sua própria luta contra Fury, embora as negociações tenham parado nas últimas semanas.

Paul está convencido de que KSI não quer participar do boxe com ele, e é por isso que ele não está gastando muito tempo se concentrando nessa luta em potencial.

“Com a KSI, não sei”, disse Paul. “O garoto vem dizendo há anos e anos, ele tem todas essas desculpas. Ele está saindo em turnê, está focado em si mesmo, está postando novamente no YouTube. Ele está fazendo todas essas coisas enquanto eu tenho lutado, lutado e lutado consistentemente e estou pronto para ir a qualquer momento.

“Até onde eu sei, ele não quer a luta.”