Jake Paul se juntou a LeBron James e Olivia Dunne no top 50 das figuras mais influentes do esporte

Jake Paul continua a marcar presença no mundo do desporto depois de ter sido incluído no top 50 das figuras mais influentes do desporto.

A lista, compilada pela Sports Illustrated, mostra até onde chegou o boxeador que virou YouTuber.

“Eu amo o esporte. Ele mudou minha vida. Salvou minha vida. E pode ser muito melhor”, disse Paul, que trabalha como lutador de pay-per-view, promotor e gerente de boxe o viu entrar na lista.

Ele é o único lutador da lista, com nomes como Canelo Alvarez, Tyson Fury e Conor McGregor deixado de fora.

Quem mais fez a lista?

Ambos Lionel Messi e Kylian Mbappé foram incluídos, embora Cristiano Ronaldo ficou de fora.

No entanto, o Fundo de Investimento Saudita – que trouxe a estrela portuguesa para o Médio Oriente – foi reconhecido.

Dono do PSG, Nasser Al-Khelaifi foi nomeado para a lista, bem como Arsenal, Denver Nuggets e LA Rams proprietário Stan Kronke. O presidente do UFC, Dana White, também foi incluído.

LeBron James e Tiger Woods também fez parte da lista, assim como a estrela da mídia social e ginasta Olivia Dunneque se tornou uma sensação graças aos seus 7,5 milhões de TikTok e 4,1 milhões de seguidores no Instagram.