Jalon Daniels, do Kansas, arrecada $ 50.000 e destaca a cadeia de reprodução de bobinas para o Big 12 Media Day

Esqueça os pingentes de diamantes… Univ. zagueiro do Kansas Jalon Daniels chegou ao Big 12 Media Day com algo muito mais legal em volta do pescoço – uma mini-TV que reproduz seus destaques!!

TMZ Sports aprendeu … Daniels ganhou o bling de Joalheria Ivy J em Los Angeles – depois que o pai do QB viu o dono da loja Estratégia usando um semelhante no início deste ano.

Somos informados de que o gotejamento de Jalon é feito com 18 quilates de diamantes VS … e também apresenta seu logotipo “JD6”. Tudo fica em um link cubano … e de acordo com Gambit, custa cerca de US $ 50.000.