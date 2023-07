Jamahal Hill abre mão do título do UFC após sofrer ruptura do tendão de Aquiles em jogo de basquete

Jamahal Hill está indo para a cirurgia depois de sofrer uma ruptura no tendão de Aquiles. Como resultado, ele abrirá mão de seu título dos meio-pesados ​​do UFC.

Hill fez o anúncio por meio de seu canal no YouTube na noite de quinta-feira.

“Infelizmente, sofri uma lesão”, disse Hill. “Eu rompi meu tendão de Aquiles [tendon]. É apenas uma daquelas coisas que acontecem. É uma lesão difícil. É um que vai exigir cirurgia e vai exigir tempo e reabilitação e coisas para eu ficar fora por um tempo. Também com isso, me foi dada uma oportunidade. Recebi uma bênção que veio do infortúnio de outra pessoa. Jiri Prochazka foi o campeão, ele se machucou quando essas coisas acontecem. Ele abriu mão do cinturão e permitiu que outros não segurassem a categoria. Para manter a divisão avançando. Para manter divertido. Para garantir que o povo tivesse um campeão. Eu vou fazer o mesmo.

“No momento, o mais importante é focar na minha recuperação, focar em voltar aos 100%. Preciso de um tempo para me concentrar na minha saúde e ter certeza de que estou 100% e sou o lutador que todos sabem quem eu sou e quem tenho sido desde que entrei nisso. Para fazer isso, preciso me concentrar na cura, na preparação e na reabilitação”.

De acordo com fontes que falaram ao MMA Fighting sob condição de anonimato, a lesão de Hill ocorreu durante um jogo de basquete entre vários lutadores que aconteceu antes do UFC 290 em Las Vegas.

Hill fará uma cirurgia para reparar o dano causado antes que seu cronograma de retorno possa ser determinado. O tempo de recuperação típico para um tendão de Aquiles rasgado varia de aproximadamente oito a 12 meses, mas pode se estender por mais tempo, dependendo da reabilitação.

É uma reviravolta infeliz para Hill, que se tornou o campeão até 205 libras com uma vitória enfática sobre Glover Teixeira em janeiro. Hill ganhou a chance pelo título depois que Magomed Ankalaev e Jan Blachowicz lutaram pelo empate majoritário com um título vago em jogo no UFC 282 após uma lesão no ombro sofrida pelo ex-campeão Jiri Prochazka.

Agora a divisão dos meio-pesados ​​está mais uma vez no limbo devido à lesão de Hill.

Esperava-se que Hill enfrentasse Prochazka com o título dos meio-pesados ​​em jogo no final de 2023, mas agora esses planos obviamente foram descartados.

Em seu vídeo, Hill disse que o UFC o apoiou com sua decisão de abrir mão do cinturão, mas ele garantiu que uma chance pelo cinturão estará esperando por ele quando voltar de lesão.

“O show deve continuar e não estou isento disso”, disse Hill. “Prometeram-me que vou lutar pelo meu título imediatamente, assim que puder, assim como as outras coisas que vêm com isso.

“É apenas parte da história. Não importa o que seja, a história será escrita. É apenas parte dessa história agora. É apenas um teste. Estou sendo testado e enfrentarei o desafio como homem e como campeão.”

Resta saber o que o UFC fará para coroar um novo campeão meio-pesado após a lesão de Hill, embora Prochazka deva voltar antes do final do ano.