Jamahal Hill promete voltar ao octógono após rasgar Aquiles

Esse é o ex-campeão meio-pesado do UFC Colina Jamal falando sobre a lesão devastadora que sofreu recentemente durante um jogo de basquete … admitindo que não sabe quanto tempo o tendão de Aquiles o manterá fora do octógono enquanto promete voltar.

TMZ Sports conversamos com Hill, de 32 anos, no LAX no início da semana – que estava usando uma scooter para se locomover – quando ele chegou a Los Angeles antes da cirurgia … e perguntamos a Hill como ele estava.