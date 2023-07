Jamaica vai às semifinais da Copa Ouro contra o México após eliminar a Guatemala

Guatemala perdeu 0-1 para Jamaica com gol de Amari’i Bell nas quartas de final da Copa Ouro CONCACAF 2023 no domingo no TQL Stadium e conquistou seu ingresso para enfrentar México nas semifinais da competição.

Luís Fernando Tena deixará de ser o técnico principal da Guatemala daqui para frente, mas o mexicano deixou o futebol guatemalteco em uma posição melhor.

A equipe centro-americana foi azarão contra os caribenhos, embora fosse um adversário difícil para o Reggae Boyz. Seu esforço não foi suficiente para superar a Jamaica.

Bell, de 29 anos, marcou o único gol da partida aos 51 minutos, o suficiente para dar ao seu time o direito de enfrentar o México. Esta é a quarta vez que a Jamaica chega às semifinais da Copa Ouro.

A seleção do México e da Jamaica lutarão por uma passagem para a final do torneio. El Tri busca conquistar o nono troféu da Copa Ouro, enquanto os Reggae Boyz ainda não venceram o campeonato.

Onde e quando será a semifinal México x Jamaica?

O México chegou às semifinais ao derrotar a Costa Rica por 2 a 0 no sábado, no AT&T Stadium, casa do NFLde Dallas Cowboys.

Os Reggae Boyz mantêm seu domínio sobre a Guatemala, que nunca derrotou a Jamaica em cinco partidas da Copa Ouro.

México e Jamaica se enfrentarão na quarta-feira, 12 de julho, às 19h, horário do Pacífico.

A partida acontecerá no Allegiant Stadium em Paradise, Nevada, casa do Las Vegas Raiders.