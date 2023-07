James Cameron responde a alegações de que está dirigindo um filme sobre a tragédia do submarino do Titanic

Out de todas as pessoas falando sobre a tragédia do Tragédia do submersível do Titanicdiretor do filme James cameron é de longe o maior especialista no assunto. Ele não apenas dirigiu um dos filmes de maior sucesso sobre o naufrágio do Titanic, mas também fez mais viagens aos destroços do que qualquer outro ser humano. Vários meios de comunicação buscaram sua experiência no assunto e ele nos ajudou a entender como esse terrível evento se desenrolou de maneira mais transparente. Mas nos últimos dias, houve notícias de que James Cameron concordou em fazer um filme sobre esta última tragédia que matou toda a expedição submersível.

De onde veio esse boato sobre o filme submersível de Titã?

O The Sun foi quem inicialmente informou que James Cameron já estava em negociações para filmar a tragédia que acabou de acontecer. Outros tablóides concordaram com a história e acrescentaram mais dizendo que ele conseguiu Matt Damon para estrelar o filme em potencial. Como resultado, James cameron ele mesmo teve que sair e desmascarar esses rumores categoricamente. Não há planos para ele fazer parte de qualquer produção cinematográfica desta tragédia agora ou no futuro. Isto é o que Cameron escreveu: “Eu normalmente não respondo a rumores ofensivos na mídia, mas preciso agora. NÃO estou em negociações sobre um filme de OceanGate, nem nunca estarei.”

O único filme que foi confirmado pelo próprio James Cameron é a sequência de seu filme baseado em anime, ‘Alita: Anjo de Batalha‘. Atualmente, esse é o único projeto que James Cameron confirmou. No entanto, a recente greve de roteiristas e atores interrompeu qualquer projeto que ele tivesse até que a questão entre estúdios, atores e roteiristas fosse resolvida. Naturalmente, James Cameron fica do lado dos trabalhadores porque conta com eles para criar suas massivas produções cinematográficas. Se há planos de contar a história da tragédia no Ocean Gate, James cameron definitivamente não faz parte disso e ele queria que o mundo soubesse disso.