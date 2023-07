James Corden invade o último show ‘Love on Tour’ de Harry Styles na Itália

Estilos de Harry está em turnê há, tipo, desde sempre, ao que parece – mas a jornada está finalmente terminando na Europa … e seu fã número 1 estava lá pessoalmente para mandá-lo embora de maneira épica.

Claro, estamos falando sobre James Corden … o agora ex-apresentador de talk show noturno, que é um genuíno Harry stan – e que realmente apareceu em carne e osso no sábado para ajudar HS a encerrar sua longa “Love on Tour” na RCF Arena em Reggio Emilia, Itália.

O comediante estava na verdade entre apenas um punhado de rostos famosos para assistir Harry se apresentar – embora ele fosse certamente o mais reconhecível. Outros incluídos Rob Stringer, arpão de criança, Ben Winstone membros adicionais do círculo íntimo de amigos e familiares de Harry.

Agora, se James apenas olhava da área VIP… bem, não exatamente. Há um vídeo do cara se misturando entre os muitos fãs do HS – dançando até arrebentar.

De fato … o cara estava absolutamente vivendo / cantando junto com o set de Harry – novamente provando que ele é louco pela música do cara, o que ele deixou muito claro ao longo dos anos em entrevistas sentadas com o cantor… ou mesmo no “Carpool Karaoke”. Corden o ama alguns estilos.

Como você sabe, Harry está em turnê há quase 2 anos seguidos… tendo viajado pelo mundo e lotando estádios e locais por toda parte, praticamente em todos os lugares em que se apresentou.

Aguardando sua permissão para carregar a mídia do Instagram.

Seu tempo na estrada foi memorável. Além de suas muitas roupas excêntricas – e, às vezes, mau funcionamento de guarda-roupa — ele também… recebeu muita porcaria no palco (algumas das quais fez contato), ajudou os fãs a fazer o bebê revelações de gêneroapresentou toneladas de grandes nomes convidados para cantar com ele, ficou muito doente, ganhou no Grammy … e, claro, estimulou muitas pessoas — incluindo seguranças – para dançar no chão.

Fora do palco, ele também ganhou as manchetes … incluindo seu relacionamento com Olivia Wilde — qual provou ser dramático. E sim, dele outros interesses românticos desde então também viraram cabeças.