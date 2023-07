James Kennedy renomeia cachorro tirado da ex-noiva Rachel Leviss

Estrela de “Regras de Vanderpump” James Kennedy escolheu um novo nome para seu filhote… o mesmo que ele pegou de um abrigo depois de morar com sua ex, Rachel Leviss .

James compartilhou uma foto fofa no domingo do cachorro anteriormente conhecido como Graham Cracker – agora chamado de Hippie, de acordo com o DJ. Ele diz que carrega algum peso sentimental, sendo “uma homenagem ao meu falecido padrinho, o nome do cachorro de George Michael”.