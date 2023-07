James Worthy se decepcionou com os produtores de ‘Winning Time’ que nunca entraram em contato

James Worthy não sintonizou em “Winning Time”, mas não porque ele é contra uma série no Showtime Lakers … pelo contrário, a lenda do basquete diz que ele queria estar envolvido, mas os showrunners nunca entraram em contato.

“Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty” é um drama da HBO baseado na vida profissional e pessoal do time dos Lakers na década de 1980. O show estreou em março de 2022 e foi renovado para mais uma temporada que começa a ser exibida em agosto.