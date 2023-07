Jamie Foxx ajuda mulher a pegar sua bolsa em segunda aparição pública em Chicago

Jhá poucos dias, Jamie Foxx fez sua primeira aparição pública após o misterioso susto de saúde que quase o matou. Ainda não está claro o que realmente aconteceu com ele, mas rumores apontavam para um possível derrame. No entanto, a segunda aparição pública na cidade de Chicago aconteceu na manhã de terça-feira e Jamie Foxx parece estar bem. Embora não tenha sido dado muito contexto para a segunda aparição em Chicago, Jamie Foxx aparece saindo de um SUV com uma bolsa de mulher e entregando para ela. Esta mulher tinha aparentemente perdido seu mau e Jamie Foxx por algum motivo, devolveu a ela. Ninguém sabe como Jamie encontrou a bolsa ou mais detalhes. Tudo o que sabemos é do post de fã online da mãe.

Mamãe perdeu sua bolsa em Chicago hoje Jamie fox [sic] encontrou e trouxe para ela e ele disse que se sente bem, Deus é bom. Fã depois que Jamie Foxx devolveu a bolsa perdida de sua mãe.

Jamie Foxx também foi visto em um campo de golfe

Outra informação é uma testemunha ocular que teria visto Jamie Foxx jogando golfe em um Topgolf Driving Range em Napperville, ILL. Isso aconteceu no último sábado e o torcedor confirmou que Jamie Foxx teve um forte swing enquanto jogava golfe enquanto caminhava regularmente sem nenhum problema. Página Seis foram os que falaram com esta testemunha ocular. Então, ao que tudo indica, Jamie Foxx está completamente recuperado de tudo o que aconteceu com ele. Mas há alguns detalhes que definitivamente não se encaixam na história e as pessoas gostariam de saber exatamente o que aconteceu com o ator. Existem algumas teorias de conspiração selvagens por aí sobre o que realmente aconteceu.

Mas até termos notícias de Jamie Foxx ele mesmo, não haverá nenhuma confirmação real sobre o que aconteceu. Até agora, só vimos Jamie Foxx à distância e ele nem se deu ao trabalho de dar uma entrevista para falar sobre seu susto de saúde. Depois que tudo aconteceu, tudo o que vimos dele foram alguns vídeos à distância, mas nenhum close-up. Deve haver uma razão para isso ainda estar acontecendo e não tivemos nenhuma interação real entre Foxx e um repórter que pode perguntar a ele o que aconteceu. Certamente, ele também gostaria de esclarecer o que aconteceu com seus fãs.