Jamie Foxx atinge Topgolf e vence com um forte swing, novo vídeo

Foxx estava no Topgolf em Naperville, Illinois no sábado por volta das 23h, e o balanço diz tudo. Jamie, taco na mão, mostrou que tem uma pegada firme e amplitude de movimento. Uma testemunha ocular disse ao TMZ que seu swing era melhor do que as pessoas com quem ele estava competindo! A testemunha ocular diz que ele teve um golpe muito forte. BTW, Jamie ganhou.