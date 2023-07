Jamie Foxx envia mensagem aos fãs três meses após internação

AO ator Jamie Foxx quebrou o silêncio no Twitter no domingo, 10 de julho de 2023, após se recuperar de um misterioso problema de saúde que o deixou hospitalizado.

FoxxO susto de saúde de foi relatado pela primeira vez em abril, quando ele foi levado às pressas para o hospital após sentir dores no peito, e mais tarde ele foi liberado e disse que estava passando bem.

“A vida no barco, comemorando o verão com @brownsugarbbn, seja abençoado!” ele postou no Twitter, seu primeiro post em quatro meses.

Mistério por trás da causa de sua hospitalização

A causa do problema de saúde de Foxx não foi revelada, apesar da especulação dos fãs sobre o que pode ter levado ele a ser levado ao hospital.

Seu tweet no domingo sugere que ele está totalmente recuperado e ansioso para voltar à sua agenda lotada.

O TMZ ainda tinha fotos e filmagens que o mostravam embarcando no barco e parecendo estar em boa forma, talvez se preparando para um retorno às telonas.

Além de sua carreira no cinema, Foxx também é um músico e ator de televisão de sucesso e ganhou dois Oscars, dois Globos de Ouro e dois Screen Actors Guild Awards.

FoxxOs fãs de ficaram aliviados ao saber que ele está bem e ansiosos para vê-lo de volta às telas em breve.