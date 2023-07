Jamie Foxx parece forte jogando Pickleball em Chicago

Jamie Foxx A revelação da recuperação do turbilhão ainda está em pleno andamento em Chicago … o ator acabou de ser fotografado batendo nas quadras de pickleball da cidade.

Confira a imagem postada no Instagram na noite de terça-feira … Jamie jogando duplas com seu parceiro contra alguns outros caras – e eles estão claramente se divertindo muito, rindo juntos na rede.

Aguardando sua permissão para carregar a mídia do Instagram.

Mas, este é apenas seu último e feliz momento… Jamie tem se divertido por toda a Windy City ultimamente, tomando um andar em um iate ao longo do rio batendo bolas de golfe no driving range e até mesmo salvando o dia retornando uma erupção perdida para uma mulher. Ele também tem passado bons momentos com sua família e amigos próximos.