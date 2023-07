Jamie Foxx: primeira aparição pública! Ator e músico vistos em barco no rio Chicago acenando para fãs

Gótimas notícias para Jamie Foxx fãs de todo o mundo: o ator e músico finalmente foi visto em público pela primeira vez desde sua hospitalização em 12 de abril. Imagens obtidas pelo TMZ mostram que Foxx foi visto na tarde de domingo a bordo de um iate no Chicago rio.

De acordo com o site, Jamie Foxx também estava fora de casa no sábado em Chi-town, “de pé e de bom humor”. O avistamento põe fim à especulação generalizada de podcasters marginais e meios de comunicação, que afirmavam que Foxx agora estava fisicamente e até mesmo com deficiência visual.

Foxx acenou para os fãs e parecia de bom humor em novo vídeo

No novo vídeo, Foxx pode ser visto usando seu celular e acenando para transeuntes entusiasmados. O artista certamente parece de bom humor. Enquanto uma grande nuvem misteriosa ainda cerca a causa do que o levou ao pronto-socorro em primeiro lugar, esta é uma visão mais do que promissora para o homem de 55 anos.

A atualização também se alinha com o que o colega ator e amigo John Boyega disse recentemente ao ET Canada: “Ele está bem. Então, vamos esperar que ele reapareça quando quiser. Você sabe, privacidade e tudo”.

Enquanto Jamie Foxx está no hospital, o diretor Seth Gordon usa seu dublê como substituto

Foxx foi cercado pela família durante sua recuperação

Pelo que pode ser visto no vídeo, alguns familiares estão a bordo do iate com Foxx. A sensação é de que isso é planejado, e ele está lentamente reentrando no espaço público com aqueles de quem é mais próximo.

Relatórios também afirmaram que Foxx entrou em um centro de reabilitação no final de abril. Pelo que parece, o Jamie Foxx que todos conhecemos pode estar de volta com plena saúde em breve. De qualquer forma, será ele quem decidirá quando quebrar o silêncio em torno deste angustiante susto de saúde e jornada de recuperação.