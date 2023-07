Jamie Foxx quebra silêncio sobre emergência médica: ‘Fui para o inferno e voltei’

O ator postou um vídeo no Instagram na noite de sexta-feira, abrindo-se emocionalmente sobre o sofrimento pelo qual passou e por que manteve os detalhes sobre sua condição médica em segredo.

Jamie disse: “Não consigo nem começar a dizer até onde isso me levou e como me trouxe de volta. Passei por algo que pensei que nunca, jamais passaria.”

Quanto ao motivo de ter esperado tanto para falar… Jamie disse que não queria que ninguém o visse com tubos saindo de seu corpo, acrescentando: “Quero que você me veja rindo, me divertindo, festejando, contando uma piada, fazendo um filme, um programa de televisão”.