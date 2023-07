Jamie Foxx supostamente deu uma festa em meio à sua recuperação de um misterioso problema de saúde

Ano meio de sua recente recuperação de um susto de saúde que as pessoas querem saber, Jamie Foxx decidiu dar uma festa para si mesmo e convidar várias pessoas do centro médico onde ele está recebendo terapia de recuperação. O evento foi privado e foi realizado dentro da clínica de reabilitação de Chicago com apenas algumas pessoas, de acordo com o pessoal da People. De acordo com este relatório, Jamie Foxx continua a se recuperar do misterioso susto de saúde que sofreu em abril. O ator foi visto em vários lugares a uma distância relativa e foi filmado ajudando uma mulher a recuperar sua bolsa. Além disso, ele foi flagrado jogando golfe e picles em dias diferentes nas últimas duas semanas.

O último vídeo que Jamie Foxx postou nas redes sociais antes de sua complicação de saúde com risco de vida

Jamie Foxx ainda não revelou seu susto com a saúde

Se você é como nós e quer saber exatamente o que aconteceu com Jamie Foxx, entendemos completamente os fãs e o direito de Jamiee à privacidade. No entanto, chegará um momento em que o ator terá que revelar exatamente o que aconteceu com ele na frente de uma câmera. Uma entrevista com algumas das principais redes provavelmente ocorrerá quando for a hora certa para ele. Quanto mais tempo ele levar para contar ao público o que aconteceu, mais especulações haverá em torno de todo o caso. As pessoas já acham que algo está errado com toda essa situação, Jamie Foxx faria um favor a todos nós ao se apresentar e esclarecer o que aconteceu.

Em abril, o ator supostamente sofreu uma complicação médica que ainda não foi discutida abertamente por ele ou por qualquer membro de seu círculo mais próximo. Inicialmente, houve rumores de que Jamie Foxx sofreu uma hemorragia cerebral, mas nenhuma dessas alegações foi confirmada. Agora que ele está totalmente recuperado desse problema, as pessoas estão se perguntando por que ele está demorando tanto para falar com seus fãs. Existem outras teorias de que tudo isso foi um golpe publicitário para promover seu novo filme chamado ‘Eles clonaram Tyrone’.