Jamie Foxx volta ao trabalho após rumores de que estava incapacitado

Adepois de ser visto em um barco, agora ele o faz em um carro esporte, é assim que Jamie Foxx reaparece após ser hospitalizado.

Jamie Fox, 55, reapareceu em público novamente após ser hospitalizado com urgência no início de abril, um momento crítico e incerto sobre a saúde do ator.

Por causa do sigilo com que sua família tratou do assunto, começaram a se espalhar rumores de que Foxx havia ficado cego e paralítico devido a sua crise de saúde.

Jamie Foxx reaparece em carro esportivo e afirma que ato voltou ao trabalho

Através das redes sociais, o ator Jamie Foxx apareceu aos olhos do público em um carro esportivo, nada menos.

Então mais uma vez Foxx se coloca no centro das atenções dos fãs e da imprensa de entretenimento.

Porque o ator adiciona um novo reparo, então parece que a recuperação está indo mais do que bem, depois de ser visto:

Porque Jamie Foxx acrescenta um novo reparo então parece que a recuperação está indo mais do que bem, depois de ser visto: Jogando golfe no Topgolf, um campo localizado em Naperville, Illinois, em um barco no rio Chicago, em uma festa em um Chicago instalação de reabilitação.

Para isso, Jamie Foxx compartilhou em seu Instagram uma foto em que posa ao lado de um carro esportivo, que segundo o TMZ faz parte de um novo comercial da BetMGM.

O mesmo que Foxx teria filmado na última quarta-feira – 19 de julho de 2023 – no Aria Resort and Casino em Las Vegas.

Além disso, o TMZ compartilhou algumas imagens durante as filmagens deste comercial estrelado por Foxx. Em que se vê o ator, bastante descontraído, focado e muito profissional como sempre.

Além disso, diz-se que o comercial estrelado por Jamie começará a ser exibido pouco antes do NFL temporada começa (setembro próximo).